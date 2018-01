Protegidas las mujeres víctimas del machismo? Su protección suele ser más bien... simbólica. La joven asesinada en Villarreal había denunciado a su agresor y en 2013 él había agredido a otra mujer. Unos días antes del asesinato había intentado atropellarla. Las autoridades consideraron el caso «como riesgo medio», se decidió que la vigilancia fuera «ocasional y aleatoria». Se trata de un crimen, como otros, que se podría haber evitado.



Cuanto ETA asesinaba muchos diputados, concejales, ministros, empresarios, funcionarios, fueron protegidos por el Ministerio del Interior, la protección no era «ocasional y aleatoria», personal de seguridad arriesgó su vida cumpliendo con su deber. Sólo el 0,36 por ciento de los casos de violencia machista se activan como riesgo alto o extremo. ¿Quiénes y con qué criterio se decide si una mujer puede ser asesinada? Es evidente que denunciar al agresor sirve de poco. Proteger 24 horas a las amenazadas es un ¿problema de presupuesto? o algo peor, el Estado no considera prioritaria la vida de las mujeres. Doscientos millones de euros se aprobaron en septiembre en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, pero cuatro meses después el Gobierno no desarrolló nada de lo decidido y distintas iniciativas no necesitan presupuesto.



Más de la mitad de la población está amenazada de violencia, de muerte. ¿Es que puede haber algo más prioritario? El Estado, tradicionalmente, está teñido de machismo y una parte significativa de la población también. En Madrid un hombre golpea a su pareja, un vecino sale en defensa de la mujer y también es agredido. Llega la policía y lo detienen. Cuando se lo llevan grita «si me denuncias cuando salga de aquí te mato».



¿Riesgo medio?