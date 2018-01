¿Estamos seguros?

No es buena la excesiva confianza de que no va a pasar nada en nuestras vidas, o en nuestra actividad profesional, que nos depare la necesidad de afrontar un pago por la posible responsabilidad civil de un siniestro que podamos ocasionar. Por regla general sí que los ciudadanos suelen contratar una póliza de seguro cuando adquieren un vehículo de motor, aunque tampoco en todos los casos, ya que es elevada la cifra de personas que circulan sin esta póliza, bajo el riesgo de tener que afrontar de su patrimonio los daños que causen a terceros por una imprudencia. No obstante, estos casos suelen corresponderse con quienes no tienen nada a su nombre y resultará imposible cobrarles esos daños, teniendo que ser el consorcio de compensación de seguros quien los abone y éste, a su vez, estar a la espera de poder repetir contra quien fue el causante del daño cuando le localice algún bien o nómina a su nombre, que será inmediato con los actuales controles informáticos de bienes.



También suele contratarse con frecuencia la póliza de seguro hogar para cubrir los daños causados en el mismo y que causen, también, daños a terceros, aunque existen personas que omiten la contratación de la misma, bajo la errónea creencia de que la póliza de la comunidad le cubre los daños, pero esta solo cubre los causados en elementos comunes, no siendo conscientes, quienes omiten la suscripción de esta póliza, que, en cualquier momento, puede ocurrir un hecho por el que deban responder, como caída de objetos a la calle que causen daños a personas o bienes de terceros, o las más habituales fugas de agua. No se trata, pues, de cubrirnos las espaldas ante todo y ante todos, pero sí hacerlo ante los casos básicos como automóvil, hogar o, incluso, un seguro de salud ante el colapso que sufre la sanidad pública y la posibilidad de obtener una asistencia sanitaria rápida que nos evite esperas y sufrimiento, al estar hablando de la salud, no de un bien concreto. Y aprovechamos para insistir en que si hay materias en donde los políticos deben invertir es en Sanidad y en Justicia, además de en Educación, tres pilares básicos de todo Estado que quiera atender bien a sus ciudadanos, porque resulta inhumano el colapso que sufren los centros hospitalarios por falta de medios materiales y humanos y la creciente necesidad de una población que si necesita algo, sobre todo, es una correcta asistencia y no que existan largas listas de espera que conviertan en un mayor sufrimiento la dolencia del paciente.



Otra cobertura que se suele contratar es la de la responsabilidad profesional, materia muy interesante y que puede que no nos ocurra nunca en nuestras vidas, pero que nadie está exento de un error o negligencia que pueda causar un daño reclamable a un tercero. En esta materia todos los profesionales están expuestos, ya que quien presta un servicio a otra persona, sea el que sea, puede, no solo hacerlo mal, sino ocasionarle un daño, por lo que podrá recurrir a su cobertura aseguradora para que le atienda por los posibles daños causados, siempre que sea responsable de ellos, ya que, y esto es importante, tampoco por la circunstancia de que un profesional tenga una póliza de seguro siempre existe la obligación de que la compañía de seguros deba responder, ya que existe la creencia que asocia la cobertura de una póliza de seguros a la necesidad de que esta cubra todo lo que ocurra, pero para que esta responsabilidad nazca es preciso que exista, no un daño a una persona, sino que este se produzca por una actuación irresponsable e imprudente del profesional, por lo que no se asocia la existencia del daño a la necesidad de que una aseguradora deba pagar por él si ha intervenido un profesional que estaba asegurado en la misma.



Entre estas pólizas de seguro profesional están, también, las que deben suscribir las empresas para paliar la posible responsabilidad civil que estas tengan con otras y con terceros que con ellas contraten y, también, una que está empezando a tener entrada en nuestro país, que es la póliza denominada D&O, que es la aplicable y que cubre personalmente a los directivos de empresas por el posible riesgo que pueden tener las personas que detentan un cargo gerencial, sea este del rango que sea, en una empresa y en el que se pueda cometer un error que cause un daño a terceros y por el que ellos sean responsables económicamente en su patrimonio. En definitiva, que aunque suponga un coste suscribir una póliza no debemos olvidar que supone tranquilidad. Y esta última, si somos responsables, no se mide por el precio, sino por la seguridad de que no sufrirá nuestro patrimonio personal por la existencia de un daño a terceros que podamos causar. Y eso no sabremos nunca si ocurrirá.