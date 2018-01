Cuando lo peor está por venir

La tan conocida frase «después del temporal, siempre llega la calma» parece que en esta ocasión, desgraciadamente, no se adecúa a la situación que atravesamos en materia educativa en nuestra Comunitat y, lo que es peor, parece que todavía nos queda por ver.



La sociedad alicantina ha dejado claro al conseller de Educación, Vicent Marzà, que no quiere imposiciones; que los padres quieren libertad para poder elegir la lengua vehicular con la que estudiar sus hijos; que no quieren adoctrinamientos ni que nadie decida por ellos el modelo para educarlos en los colegios públicos, privados o concertados de esta Comunitat. La lucha contra el sectarismo y la coacción de un Consell que desoye la voluntad de los padres ha sido la principal reivindicación de las asociaciones desde que tomara posesión el Consell del Titànic y ahí siguen.



El borrador de una futura Ley Educativa que se debate en Corts parece que va a ser todavía más restrictiva y más represiva que el ya suspendido por los tribunales y denostado decreto de plurilingüismo. El nuevo texto hace temblar y palidecer a aquellos que lo hemos leído y estudiado con detenimiento. Este nuevo documento represor y opresor que nos presentan PSPV y Compromís, con la ayuda de Podemos, evidencia que no han cejado en su objetivo de imponer ese modelo único de sociedad que nos quieren hacer tragar a la fuerza a los ciudadanos de la Comunitat Valenciana. Sin que olvidemos, además, que una parte del profesorado está siendo injustamente tratado y amenazado con un futuro incierto.



La lengua no es del territorio, sino de las personas que la hablan y, por tanto, deben ser los padres los que puedan elegir sin ataduras ni chantajes. Es por ello que exigimos que se vuelva al sistema que el Partido Popular utilizaba de doble línea en valenciano y en castellano para que sean las familias las que decidan cuál es la opción que más les guste para la preparación educativa de sus hijos y que no sean ni los políticos ni la Administración los que decidan por ellos.



Estos dirigentes políticos que no escuchan ni respetan lo que sus administrados les piden están dispuestos a llegar demasiado lejos. Están enchufando a dedo a sus policías lingüísticos para adoctrinar a nuestros hijos en los colegios y el nuevo texto presentado abre la puerta a la eliminación de la exención lingüística en la Vega Baja vigente desde 1983. Es más, abre la puerta a aumentar el uso del valenciano en todos los casos hasta el 50%, como ha pedido el sindicato STEPV en la Cámara autonómica, y a que el castellano sea impartido a través de asignaturas no troncales. Además, limita el inglés al 10 por ciento en Infantil y al 15 por ciento en Primaria y Secundaria. ¿A quién pretenden hacer creer que será un sistema plurilingüe y no un sistema de inmersión lingüística en valenciano como ya se hizo en Cataluña?



Hemos llegado a un momento clave en el que aunque se respire una tranquilidad aparente, la amenaza sigue latente y deberemos estar preparados para impedir que esta nueva ley que nos quieren imponer sea una realidad.



Desde el Partido Popular de Alicante vamos a seguir defendiendo los intereses y la libertad de aquellos padres que quieren decidir, la necesidad de aquellas familias con niños en educación especial a los que se les está obligando a aprender en una lengua que les es extraña y que les dificulta más el aprendizaje, a que la elección lingüística en las zonas castellanohablantes sea respetada y, en definitiva, a defender que cada uno elija con autonomía si quiere estudiar en valenciano o en castellano, sin restricciones ni coacciones, que es lo que siempre este partido ha hecho: respetar y promocionar la diversidad lingüística de nuestra tierra y aceptar la voluntad de nuestros ciudadanos.