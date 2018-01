Calendari dels Brillants 2018

Un any més, i seguint una tradició que va començar el 1987, i gràcies a l'esforç i a l'entusiasme de l'amic de Benissa Joan Josep Cardona i Ivars, ha aparegut puntualment el Calendari dels Brillants adaptat als usatges i costums del Meridià Valencià. El «Calendari» és un almanac literari amb una miscel·lània on diversos autors tracten temes relacionats amb l'etnografia, la història, l'agricultura, la biografia o la música.

El volum d'enguany, de 167 pàgines i impecablement editat, amb un pròleg de Joan Josep Cardona, conté interessants articles centrats en el tema del refranyer popular: «Forasters vindran...». Cal destacar entre els col·laboradors d'aquest «Calendari» d'enguany, Emili Rodríguez-Bernabeu, Manel Joan i Arinyó, Daniel Climent Giner, Joaquim G. Caturla, Emili Piera, Carles Martín Cantarino, Clara Giner, Ximo Garcia Roca, Josep Vidal Talens, Anna Moner, Alfons Llorens, Vicent Baydal Sala, Agustí Ventura Conejero, entre d'altres professors, escriptors, periodistes, mestres o teòlegs.

A més dels articles, el calendari conté també el «santoral, amb els patronatges, festes religioses i populars com els aniversaris dels patrons d'oficis gremis, les creences populars i els remeis que fan al cas, devocions als sants patrons amb novenaris, tríduums i quinaris, regiment de les fases de la lluna i recomanacions astronòmiques, procuració de les faenes de muntanya, del camp i de l'hort, orientació per als patrons de mar, recompte dels anys darrers, prenuncis del temps que ha de fer, consells de medicina pràctica i altres i ponderades novetats compostes per satisfer els afanys de tants com ho demanen per al 2018».

El «Calendari» divideix l'any en els temps eclesials i presenta en la pàgina de cada mes el seu refrany més típic. El «Calendari» conté, a més, els jocs dels xiquets, les fases de la lluna, l'hora d'eixida i de posta del sol o els fenòmens atmosfèrics. Aquest «Calendari» acaba amb unes dades ben interessants sobre els dies de mercat als pobles valencians, les fires tradicionals, les demostracions artesanals, etnogràfiques i els esports tradicionals, les romeries, el calendari dels sants patrons i advocats i el de les fires de llibre vell. També hi ha el calendari dels colombaires i el de la pilota valenciana, el del contribuent, els festivals i certàmens musicals, els aplecs dansaires, les interpretacions d'Aurores, Albades i altres activitats musicals, així com la informació dels balnearis valencians. El llibre acaba amb el calendari de volteig de campanes del Micalet, el campanar de la Seu de València.

Com diu el director del Calendari dels Brillants, Joan Josep Cardona i Ivars en el pròleg d'aquest llibre, «la cultura, entesa en la nostra forma d'actuar, evoluciona». Per això l'amic Cardona ens presenta en aquesta obra «com ens han afectat i ens afecten factors externs tan diversos i amb suficient capacitat per modificar la nostra tradicional forma de ser i de viure, ha estat un repte». Cardona ens presenta el repte de viure la nostra cultura, que «no és altra cosa més que la lenta, lentíssima incorporació de novetats que, acomodades, apleguen al remat a considerar-les com a genuïnes».

Joan Josep Cardona, cronista oficial de Benissa, és un autor fecund, ja que a més del «Calendari» que edita cada any, ha publicat entre d'altres, els llibres La tragineria de la Marina Alta (1990), Els cognoms i els malnoms de Benissa (1998), Història de la parròquia de Benissa (2002), Els totals de la població de Benissa (2004) i Del bressol al fossar i Els noms de lloc de Benissa (2006).

Un any més, des de Benissa, el Calendari dels Brillants ve a enriquir la cultura tradicional dels valencians. Una cultura que ens referma com a poble i que ens fa somiar en un futur millor, més lliure i més just.