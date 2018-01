Este año, la escuela pública necesita...

Los papás y mamás de la Confederación de Ampa Gonzalo Anaya aprovechamos el inicio de año para poner sobre el papel nuestras peticiones para el 2018, esas que trabajamos cada día y que continuaremos reivindicando hasta conseguir una educación pública de calidad.

Hacemos llegar nuestros propósitos para este 2018 a los que toman las decisiones sobre educación. En su mano está creer en un sistema educativo en el que lo principal y más importante sea el alumnado. Para que el centro de todas las decisiones que tomen respecto a la formación de nuestros hijos e hijas tengan como núcleo precisamente a ellos. Pensemos en ellos cada vez que tomemos una iniciativa, escribamos una norma, cambiemos las cosas? la educación es para nuestros hijos e hijas, solo así tiene sentido.

Piensen en ellos cuando decidan dar un paso hacia adelante para hacer de las aulas de los centros públicos un lugar más inclusivo. En sus necesidades, en los profesores que necesitan, en las herramientas de aprendizaje, en los profesionales que les pueden ayudar, en cómo trasladar o complementar esa ayuda fuera del aula, en cómo apoyar a las familias; sabemos que el camino es largo y costoso pero queremos una inclusión real.

Queremos una inclusión que aleje el bullying de los colegios. Los y las que más queremos no se merecen sufrir y mucho menos en su entorno escolar. Trabajemos todos por fomentar el respeto en las aulas y por aprender a gestionar las emociones. Y sobre el respeto, demos un pasito más en la coeducación, en establecer la igualdad en las aulas para que los nuestros crezcan lejos de los estereotipos y en libertad.

Este año 2018 queremos que la atención sanitaria de los escolares en los centros educativos sea eficaz y real. Queremos más recursos hoy y mejores mañana, para que los alumnos y alumnas que requieren esta atención tengan las mismas oportunidades de desenvolverse durante el horario escolar que el resto de sus compañeros; que su condición no les suponga ninguna merma en el desempeño de tareas y que se sientan atendidos y atendidas en todo momento; solo de esta manera las familias nos sentiremos respaldadas y apoyadas.

Queremos que nuestros escolares cuenten con profesores cualificados. Queremos un plurilingüismo en las aulas con respeto de la voluntad de las familias de cada zona, pero con garantías y eso solo se consigue con profesores preparados con las certificaciones pertinentes. Queremos profesores especializados para cubrir necesidades especiales; queremos cubiertas todas las vacantes de materias específicas y troncales. Queremos profesores preparados y motivados que fomenten en las aulas el aprendizaje y que se adapten a las particularidades del centro.

Queremos suficientes profesionales en los gabinetes psicopedagógicos y que la atención a los pequeños y pequeñas que lo requieran sea de calidad.

No nos olvidamos de las mejoras en los centros educativos, de las infraestructuras, de ese espacio que cada día comparten miles de alumnos durante muchas horas. Para nuestros hijos e hijas el colegio, el instituto, es su pequeño mundo, donde aprenderán a crecer, a sociabilizar, a formarse. Las condiciones de esos espacios y edificios son muy importantes para ellos y para nosotros. No queremos barracones, ni aulas donde haya desprendimientos inesperados, no queremos que pasen frío ni que las altas temperaturas afecten a su rendimiento. No queremos amianto en ningún colegio público. Queremos infraestructuras adecuadas, adaptadas, porque la escuela pública es la escuela de todos y de todas.

Queremos una educación pública universal, de calidad, gratuita, con valores, que ofrezca una atención especial a los más necesitados. Una educación coeducativa y sin conciertos.

Y por último, en el 2018 queremos la derogación definitiva de la LOMCE. Las familias de la Gonzalo Anaya seguiremos reivindicando su derogación porque la consideramos una ley poco democrática, lejos de conseguir una igualdad de oportunidades para nuestros hijos e hijas y está basada en la competitividad y la exclusión. Queremos una educación de calidad para nuestros hijos e hijas porque el pasado año trabajaron mucho y se lo merecen.

Las familias de la Gonzalo Anaya estamos aquí para mejorar la escuela pública. Por eso, podéis buscar nuestro apoyo, nuestro respaldo. Formamos parte de la comunidad educativa y seguiremos trabajando para conseguir la educación pública en la que creemos. Os podemos ayudar con nuestras ideas, ofreceros nuestra perspectiva, nuestra participación, lo que necesitéis. Entre todos podemos conseguir una educación orientada a formar a las personas de hoy que formarán una sociedad mejorada mañana.