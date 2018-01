El juny de 1970 s?inaugurà el monument al mestre al passeig de l?Estació (INFORMACIÓN 19/06/1970), obra de Mariano Amaya, «mal escolar» segons el seu biògraf. Tot i que ser un mal escolar d?una mala escola no sé com ho hauríem d?interpretar. Any important en la història de l?educació perquè s?aprovà la Llei General d?Educació, la qual comportaria una distribució de graus diferent i una nova nomenclatura: EGB, COU, FP, supressió de revàlides, desaparició del batxillerat laboral i tècnic, etc.; a més, l?ONU havia declarat el 1970 Any Internacional de l?Educació. En fi un any en què l?educació assolí un protagonisme social destacat. Elx contribuí amb la inauguració del monument esmentat, un acte que les autoritats organitzaren amb l?ostentació i les característiques pròpies de la dictadura: participació d?uns milers d?escolars, ordenats en fileres perfectes al llarg del passeig i missa de campanya dirigida per l?arxiprest amb l?auxili de diversos rectors. Al final dels actes, l?autoritat i l?escultor despullaren l?escultura, suposem que acompanyats d?un sentit i intens aplaudiment del públic present, en particular dels honorats (entre els quals hi havia una comissió especial per a l?acte: 40 mestres (dones), que havien vingut de diferents punts de la província).



L' escultura representa un mestre jove assentat, amb un llibre obert que reposa sobre les seues cames i dos xiquets de peus, un a cada costat del mestre, tots tres miren amb atenció el text. Ara les preguntes: per què els tres protagonistes són mascles? ¿No hi havia aleshores dones mestres? ¿No hi havia xiquetes a l?escola? ¿N?hi havia, però n?eren poques? Mirem-nos les estadístiques de l?època, tot referit al curs 1969-70. La matrícula en Magisteri de l?Estat espanyol tenia un 52,8% de dones i els alumnes matriculats en primària, xiquets i xiquetes estaven al 50%. Quant a la nostra província: la matrícula d?aquest nivell i per sexe, durant aquest curs, estava repartida per meitats, però ja el 60,3% dels mestres eren dones. En fi, per a on t?ho mires, trobes que el 1970, a les aules de primària, hi ha tants xiquets com xiquetes i el mestre és, majoritàriament, dona.



Ens queda per al·legar que tot és conseqüència del sexisme de l?època, per tant no podíem esperar altra cosa de més trellat d?aquell ambient, aquells personatges i aquella ideologia; fins i tot aquells/es que pensen que la dona ve d?una costella flotant de l?home poden suposar que tots dos estan representats en aquest monument («Cuando estéis casadas, pondréis en la tarjeta vuestro nombre propio, vuestro primer apellido y después la partícula ?de?, seguida del apellido de vuestro marido», text de la Sección Femenina per a Magisteri, 1968). Però, han passat 48 anys de la inauguració del monument al mestre (home), durant aquest quasi mig segle s?han produït molts canvis en multitud d?àmbits de la vida pública i privada, considerem que toca corregir l?error del passat el més aviat.



És una raó de justícia, d?equilibri i element pedagògic per a les generacions presents i futures que la mestra i les xiquetes tinguen, també, el seu monument homenatge. Fa unes setmanes el director de la càtedra Pere Ibarra recordava la desproporció que hi ha entre la quantitat de noms de carrers de la ciutat dedicats a homes i els espais públics amb noms de dones i feia una crida a les institucions per a corregir el desequilibri. Una situació i l?altra parlen de la ciutadania, de què pensa i de qui la governa. Si consulteu els monuments que honoren les mestres en altres llocs veureu que, en general, són escassos i, quan es donen, d?execució recent. Sempre estem a temps de fer correccions, primer de tot cal ser-ne conscients.



Per a aplicar la justícia de la igualtat de drets no cal exigir una quantitat determinada d?afectats; però, per acabar de reblar el clau, resulta que els números actuals et deixen esglaiat. Durant el curs 2014-15, al País Valencià, dels menors de 30 anys, el 85,2% eren mestres (dones), la resta homes i amb edat entre 30 i 39 anys el 78,7% eren mestres (dones); en el present curs, el 74% dels matriculats en Magisteri (primària) a la UA són dones. És a dir, en l?horitzó no s?observa canvi respecte del present, sinó que, fins i tot, s?accentuarà aquest desequilibri en favor de la dona mestra. I a Elx?, potser et preguntes, doncs els claustres de les escoles de la nostra ciutat estan formats per més d?un 80% de mestres (dones).



En resum, ningú no pot discutir que la mestra ha jugat un paper fonamental en la creació i expansió de l?escola, la renovació pedagògica i, en fi, la formació de ciutadans i ciutadanes d?ací i d?allà, d?abans i d?ara, i aquest protagonisme es veu accentuat en l?escola actual (l?Escola valenciana té el seu jardí dedicat). L?estàtua, però, que tenim a la ciutat recorda només el mestre i els xiquets. La memòria o és completa o no és ni històrica ni científica ni justa.