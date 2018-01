Envueltos en una claridad lechosa han transcurrido las Navidades en Torrevieja. Y así hemos estrenado un nuevo año.



Hasta no hace tanto tiempo los años eran recordados, sobre todo en el campo y en las pequeñas ciudades, donde nunca pasaba nada, por hechos relevantes e inusuales ocurridos durante su transcurso.



El que dejamos atrás se evocará por la nevada que nos dejó boquiabiertos en este pueblo al contemplar los copos mecidos por la brisa marina. Un muy raro fenómeno meteorológico por estos pagos.



Con el paso del tiempo son muchas las cosas que cambian en las ciudades -y en el corazón de las personas que las habitan- y en un momento oprimen de tal manera que se deben adecuar las leyes al estallar: como ocurrido durante el año que dejamos por popa las reivindicaciones de la mujer.



Hemos pasado todos a condenar el machismo y se ha tomado consciencia de la gravedad del problema. Ese es el primer paso para solucionarlo.



Nuestra cultura es machista. Si echas mano al refranero o al cancionero popular te llueven los ejemplos y no hay que remontarse a tiempos tan lejanos para recordar que si no matabas a una mujer no pasaba nada y si la matabas se trataba de un crimen pasional. Que las molieran a palos un día sí y otro también eran simples peleas de matrimonios.



En comparación con la convulsa situación política vivida en España,a nivel municipal, esto ha sido una balsa de aceite.



El cuatripartito, a trancas y barrancas, ha seguido resistiendo en los últimos doce meses e incluso ha podido aprobar los presupuestos municipales. Ya veremos si cediéndolo todo.



Como novedad cabe indicar que Ciudadanos -¡ya era hora¡- parece que comienza a funcionar como partido lo que les abre horizontes, más ahora que la formación naranja se encuentra en la cresta de la ola tras barrer en Cataluña. De nada les ha valido a los dirigentes nacionales del Partido Popular, con su líder a la cabeza Mariano Rajoy, desgastar el pavimento de Las Ramblas estrechando manos. Se han estrellado con todas las de la ley, nunca mejor dicho.



Como los soberanistas con su república independiente es de esperar que a partir de ahora unos y otros encuentren soluciones al grave problema de un territorio donde, por lado y lado, da la sensación que ha vuelto la Inquisición aunque sin hogueras.



Vivir para ver eso es la que pretendemos hacer. Que nada nos deje indiferentes encogiéndonos de hombros y diciendo aquello de «allá ellos».



Por lo demás al estrenar un nuevo año deseo fervientemente, como lo hago todos los días, que el camino colme sus aspiraciones.