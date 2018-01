2018, más de cien motivos

No se resiste uno a recordar, tras tantos días de solaz y regalía, las abarcas vacías y desiertas de Miguel Hernández que reflejan a todos esos niños de cuerpo y de espíritu a los que en estas fechas no les ha llegado ni el oro, ni el incienso, ni la mirra, ni ninguno de sus modernos sucedáneos: «Ningún rey coronado / tuvo pie, tuvo gana / para ver el calzado / de mi pobre ventana». Congratulémonos, por tanto, aquellos que vimos y vemos colmadas no solo nuestras necesidades, sino también muchos caprichos. En el cambio de año y a lo largo de todo él.



Y no puede evitar la memoria de uno recordar, cada vez que se celebra la epifanía de Jesús, más antigua aún que la propia Navidad, con sus tres majestades desconocidas para los evangelios pero reconocidísimas para políticos y opinantes de medio pelo que no entienden la deriva de los tiempos ni la igualdad de derechos, a aquel otro «Rey Mago» (este con pinta cárdena y dos pitones) que propició otra revelación, ya con cierto aire otoñal, de otro personaje con apodo ocultista: el Brujo de Apizaco. Sí, aquel Rodolfo Rodríguez «El Pana» se redescubrió a todo el orbe taurino un 7 de enero de 2007 ante ese astado de Pepe Garfias que le permitió desempolvar unas maneras de entender el toreo más allá de ortodoxias y convencionalismos, aunque epatantes y geniales. Tanto como el casi heresíaco brindis dedicado a todas aquellas «meretrices, suripantas, mesalinas», que le dieron cobijo y abrigo cuando no era nadie. Se anunciaba su despedida de los ruedos, pero se gestaba su último renacer cual ave Fénix, en un compendio encantador de la tauromaquia mexicana secular, desde el desmayo del trincherazo de Silverio Pérez hasta el toreo por alto de Lorenzo Garza o Luis Procuna, y recordando la inspiración de aquel Alfonso Martínez «Calesero», uno de los más importantes baluartes del toreo artístico del país azteca. De todos bebió «El Pana» el 7 de enero de 2007, y dicen que, a pesar de no estar acertado con los aceros, le obligaron a dar hasta siete vueltas al ruedo aquella tarde.



La magia de las imágenes en celuloide y en vídeo universalizadas por la cuarta dimensión de internet nos permite acceder a todo ese acervo cultural, a esa memoria audiovisual que nos posibilita saber quiénes somos y de dónde venimos. No se crean que quien esto firma pudo ver en directo a ninguno de los toreros citados. Solo la lectura y el milagro de la «red de redes» permiten esa ilusión de cercanía con quienes escribieron parte de la historia del torero en espacios y tiempos tan lejanos.



En la sociedad de la comunicación en que nos movemos, televisión e internet juegan papeles fundamentales a la hora de la verdad. Y hete aquí que la directora general del nuevo ente audiovisual valenciano À Punt, Empar Marco, se ha dejado decir en una entrevista que en esa nueva televisión no dará cobertura a festejos taurinos en ninguna de sus vertientes, ni la popular de los «bous al carrer» ni los de lidia en plaza. El adoctrinamiento animalista vuelve a enturbiar la visión de los políticos. Y no es cuestión de derechas o izquierdas. Miren, si no, el vacío casi absoluto de RTVE, donde solo el programa semanal «Tendido 0» queda como baluarte informativo del segundo espectáculo de masas de nuestro país.



Descansamos un poco en este 2018 del culebrón de la continuidad de la fiesta taurina en nuestra ciudad (al menos por dos años), y se abre un nuevo frente ante el que reivindicar por enésima vez derechos fundamentales. ¿De verdad sigue siendo necesario repetir todos los argumentos legales, legítimos, éticos y morales que nos amparan a todos, aficionados a no a la tauromaquia? ¿De verdad venimos de reivindicar tolerancia en las pasadas cabalgatas del cinco de enero para que los mismos que la pedían nos la nieguen y nos cierren la puerta a la pluralidad en nuestras narices?



Da igual. Nadie podrá evitar que, para este 2018, tengamos «más de cien palabras, más de cien motivos», como dice Joaquín Sabina, para la esperanza y la ilusión. Con televisión o sin ella, con políticos o sin ellos. La tauromaquia siempre fue patrimonio del pueblo. Como creer en los Reyes Magos. O en Reinas. Por qué no.