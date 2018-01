Por qué hacemos lo belenes

Es casi una pregunta clásica: ¿Y hacen el belén nuevo cada año? Y la respuesta es inmediata: Efectivamente, lo hacemos cada año nuevo. Allá por el mes de febrero, en la Asociación de Belenistas de Alicante, se programa la Campaña de Navidad, los belenes que se van a hacer, y cada uno de los belenistas elige su escena y, colocando una plancha blanca de porexpan sobre el tablero, comienza a planificar el belén.



Y lo hace porque le gusta, porque se entretiene, porque comparte el tiempo con otros que, como él, también son aficionados a realizar los belenes. Pero antes de hacer nada, toma las figuras que formarán parte de la escena elegida y las distribuye sobre la plancha de porexpan intentando imaginar el ambiente que quiere crear.



Es un momento difícil y crucial: hay que tener en cuenta no sólo el espacio de que se dispone, sino preparar los distintos planos de perspectiva y la diferentes proporciones de las construcciones desde las más próximas hasta las más lejanas para conseguir el efecto de lejanía. Todo está en blanco, es el efecto del blanco, célebre momento entre los belenistas, porque todavía no se vislumbra ningún relieve ni volumen.



Pero es el momento más importante del belén, no sólo por su planificación volumétrica sino porque con ella se va a poner de manifiesto algo que es intrínseco con el belenismo: que el belén no es una maqueta sino un mensaje, la visión plástica del hecho más importante en la historia, que separó un antes y un después en el calendario de la humanidad. Ese es el principal motivo por el que hacemos los belenes.



En otras ocasiones he puesto de manifiesto que el belén es religiosidad, artesanía, arte y tradición popular. Quizás por eso despierta muchas emociones, unas a favor y otras en contra, pero, es curioso, a nadie deja indiferente. Desde ciertas instituciones, que se definen progresistas, se rechaza el belén porque su mensaje es religioso. Seguramente no es por su religiosidad, sino porque, a lo mejor, no es progresista destacar, como ya lo dijo un alcalde francés hace unos años, que «el belén es la historia de una familia que por falta de derecho a la vivienda se ha refugiado en un pesebre», o que «el belén es también un rey árabe y otro africano que vienen a visitar a un judío». Pero eso es verdaderamente el belén, una historia de esperanza y de acogida que se manifiesta a través de una artesanía que muchas veces recicla materiales y que con ellos hace arte continuando así la tradición popular de celebrar la Navidad.



Y es que cuando llegan estas fechas, los comentarios se disparan: ¡más luces, que si no el comercio no prospera?! ¡Que el diseño no se refiera a nada: ni estrellas, ni el Niño, ni ángeles? que puede ofender otros pensamientos?! ¡Que el belén es para ponerlo en casa y que se vea poco! Señores nuestros, el principal motivo estatutario de la Asociación de Belenistas de Alicante es «poner belenes en sitios públicos durante las Fiestas de Navidad». Por eso hacemos los belenes y tratamos de colocarlos en los sitios ya tradicionales que reivindicamos en nuestra ciudad y, además, tratamos de ampliar la puesta del belén a otros lugares como, por ejemplo la estación de Luceros del TRAM que este año se estrena.



Hacemos los belenes para que el mensaje de solidaridad y familiaridad que el belén lleva consigo sea puesto de manifiesto en cuantos más sitios mejor. ¿Quién no sentirá este mensaje al ver este año la escena de La Anunciación ambientada en un pueblo azul? ¿O quién no recibe el mensaje de multiculturalidad que La Caravana de los Magos enseña al ambientarse en el gran desierto de Whadi Rum el mítico paisaje de Jordania? Y, por qué no, ¿quién no ve signos de acercamiento con los gobernantes en la pregunta de los Magos a Herodes que otro de los belenes presenta? Así es cómo hacemos los belenes y por qué los hacemos: para poner de manifiesto que un Niño nació en Belén de Judá hace ya más de dos mil años para traer la Buena Nueva y la Paz a los hombres de buena voluntad.



Haciendo los belenes los belenistas mantienen la tradición que comenzó hace casi ochocientos años en una cueva en Greggio (Italia) de la mano de S. Francisco de Asís, el primero y el patrón belenista; esa tradición que la reina María Amalia de Sajonia nos trajo a España desde Nápoles hace tres siglos, esa tradición que más de ochenta asociaciones belenistas españolas mantienen viva cada Navidad, y esa tradición que lleva a colocar el belén en cada casa como principal motivo de la Navidad. Esa tradición que no está reñida con las luces, con los regalos, con los encuentros familiares, ni con las comidas de empresa?



Por eso los belenistas hacemos los belenes: para que, a través de la imaginación al desarrollar cada escena, quien los contemple sepa encontrar todo aquello que la Navidad nos recuerda año tras año. Y para propiciar que el belén no es una maqueta sino un mensaje, permítanme estas líneas, que difundidas a través de la prensa, ponen de manifiesto cuál es el principal motivo que nos empuja a hacer el belén año tras año.