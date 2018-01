Delantero y padrazo

Cristiano Ronaldo es el futbolista mejor pagado de sí mismo del mundo. Lo demuestra en varios idiomas y en todo su lenguaje corporal. Comparte con muchos otros millonarios la retención de su fortuna por encima de los sistemas fiscales que tanto comprometen a las clases medias. No se lleva nada el orgullo fiscal sino la incitación al odio a Hacienda, que no está penalizada pese al daño económico que produce a los ciudadanos.



La responsable de la Unidad Central de Coordinación de Hacienda en materia de Delito Fiscal le atribuye cuatro delitos, con sus testaferros, sus paraísos fiscales, sus estructuras societarias, su camisita y su canesú, que suman 14,7 millones de euros y que a otro delincuente lo tendrían en la cárcel.



CR7, seguro, tronchante y padrazo contestó con una foto familiar y la frase «estoy preso de estos bebés lindos». A más de un millón y medio de personas les gusta eso porque creen ganar algo cuando el delantero marca en la portería rival pero no sienten que pierdan nada cuando el gol es en la propia puerta de los contribuyentes, con la que se pagan la educación y la sanidad de otros niños, a veces sus hijos.



Es estupenda la broma de una estrella del fútbol esclavo de la crianza si la lleva hasta el final y un domingo de clásico no acude a la una de la tarde porque a esa hora tiene que dar los potitos de verduritas y pollo con ternera, «que es lo que les toca hoy» o si no comparece en el último minuto ante el Sevilla porque Mateo y Eva despertaron con fiebre alta y mocos verdes o si flojea porque Alana pase una mala noche cuando le despunten sus dientes de leche o si se muere por marchar del punto de penalti para ir a casa y sacarle los gases, al atardecer, eeaeeaeeaeee, para que no llore la pobrecita.