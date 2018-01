Desde la playa de Alicante, desde la ciudad más poblada e importante del sur de esos utópicos Países Catalanes que los secesionistas de allí, y algunos con mando en plaza acá pretenden construir, hay que mirar de reojo, pero sin pestañear, lo que viene sucediendo en las Islas Baleares. Estos golpistas no se van a parar. En el momento en que consiguieran su manida República Catalana, comenzarían, con la inestimable ayuda sembrada por sus afines, a dar una nueva matraca, de la que ni Francia se libraría. Es lo suyo, está en su ser, no saben hacer otra cosa que dar la matraca. Remedando a Serrat , habría que decirles aquello de «niño deja ya de joder con la matraca». Lo peligroso es que en este caso no son niños, son adultos y con aviesas intenciones: nacionalismo es sinónimo de expansionismo.



La matraca ese palo de madera que en su corona tiene una rueda y otro palo horizontal que al moverlo produce un ruido desapacible a la par que desagradable, se hace patente, visible, en su acepción coloquial en manos de los separatistas catalanes: un continua importunación, una insistencia molesta en su monotema, en su irrealizable pretensión. No paran de dar la matraca. De nada ha valido que el Gobierno haya firmado con los sindicatos y patronal un buen acuerdo para subir, hasta el 30% en el 2020, el salario mínimo interprofesional, de nada ha servido el cenit electoral de Ciudadanos, de nada la debacle popular, de nada el fin del efecto Iceta y sus vendedores de humo. Todo pasa a segundo plano, casi desapercibido de inmediato por el ruido constante y asfixiante de su matraca.



Ellos siguen a lo suyo, no hay actualidad que los pare. Como sea, donde y desde, fuera y dentro. Su consorcio propagandístico nos vende su mercancía a cualquier precio. No les importa el ridículo, no hacen ascos al esperpento, cuanto mayor cuota de pantalla mejor, utilizan la misma técnica que Belén Esteban, o la del más viejo del lugar, «que hablen de mí aunque sea mal». Dicho y hecho. Adelante con la matraca del procès, de un nuevo procès, de la unilateralidad, del acatamiento del 155, del camino constitucional, de la bilateralidad, una cosa y la contraria, hoy me pliego, mañana me rebelo. Ni ellos, los líderes sediciosos, ni sus votantes, esos dos millones de catalanes abducidos por la emotividad y educados en el rencor, han hecho de la necesidad virtud. Siguen en sus trece, dando la matraca.



Dos cabezas visibles. Uno prófugo de la justicia, otro encarcelado por la misma. Bicefalia anacrónica que puede terminar como el rosario de la aurora, pero que da para escribir, para tertulias, para análisis que perfilan a uno u otro como posible presidente de una Generalitat agotada antes de ocupada, que ya desestima hasta las claridades canadienses, que necesita a gritos nuevas elecciones, porque una locura colectiva de este calibre precisa una segunda vuelta que mantenga posiciones apretando las filas en camino al precipicio y suicidio colectivo, o cambie de una puñetera vez, pues si en democracia es buena y deseable la alternancia, en el caso que nos ocupa es vital para la estabilidad y vuelta a la concordia de una sociedad enferma que no ve más allá de su terruño.



Viendo que ni una vez más por votos, ni por su sacrificio y épica revolucionaria van a lograr su utópica República, siguen intentando la senda del confusionismo a través de la constatación sociológica de los estereotipos que en algunos foros y países se tiene todavía de España, de la que ellos son parte desde hace más de quinientos años. Lo describía de manera excelente y erudita el académico Muñoz Molina en su artículo Francoland, en el que dejaba esta perla «extraño país franquista el nuestro, tan opresor de la lengua y la cultura catalana, que elige una película hablada en catalán para representar a España en los Óscar» Aunque ese suflé se vendrá abajo tan pronto como la ficción de paso a la objetividad, ellos, los separatistas, siguen erre que erre dando la matraca allá donde van, allá donde estén. Ya sea en presidio, ya sea en Bruselas, ya sea en las calles y ciudades de Cataluña. Ya sea de amarillo o blaugrana. Pero en el fondo, este es un problema sobre todo entre catalanes. Entre separatistas y taberneses. A lo mejor hay que dar la matraca también desde Tabarnia. Pero que todos tengan claro, que unicamente vale la pena ser «mètéque» en la voz de Moustaki.