El derecho de autodeterminación o segregación de Cataluña está defendido no sólo por los independentistas catalanes, sino también por un cierto sector de izquierdas, considerando que todo pueblo tiene derecho de autodeterminación. Incluso sectores que no son independentistas solicitan un referéndum pactado sobre si Cataluña quiere o no separarse de España.



A diferencia de otros países como Inglaterra o Canadá cuyas constituciones permiten esta consulta de independencia, nuestra Constitución no permite un referéndum sobre la autodeterminación de ninguna comunidad española. El problema político que está en discusión es quién es el sujeto de la soberanía, pues no se trata de un pueblo colonizado o sojuzgado por una metrópoli, se trata de parte de un estado democrático que ha desarrollado además una gran descentralización y concesión de competencias muy amplias a las diferentes comunidades que componen el conjunto de España. Además, esta discusión de la soberanía no es de carácter democrático, ya que se alega que sólo tienen derecho a votar en el referéndum los seis millones de catalanes, frente a los 40 millones de españoles a los que les afectaría la segregación de parte de su territorio.



Por otra parte, el referéndum de autodeterminación siempre plantea graves problemas, pues si se vota negativamente, se podría repetir indefinidamente, y no por ello se va a paralizar el movimiento independentista, y cuando se vota afirmativamente ya no se puede volver a votar sobre ello. Así ha pasado con Escocia que votaron que no a la separación del Reino Unido, pero cuando se votó el «Brexit», los escoceses mayoritariamente eran partidarios de continuar en Europa, y solicitaron un nuevo referéndum, cosa que ha sido negada reiteradamente por el gobierno central, por donde los adalides de la democracia, resulta que ahora les niegan el voto democrático.



Admitir el referéndum, ya es reconocer que hay dos sujetos soberanos que, en pie de igualdad, determinan en qué condiciones se relacionan: como autonomía dentro de un estado unitario, como un estado confederado, o como un estado independiente. Con el referéndum se volvería hacer publicidad, propaganda y presión en la sociedad catalana ya muy fracturada, para que se reconociera a Cataluña como titular soberano, independientemente del resultado, ya que si fuera negativo se crearía una frustración en parte esta sociedad y se estaría como antes del referéndum, y si triunfara, una de las regiones más prósperas y que durante siglos ha formado parte de España, se separaría en virtud de unas señas de identidad que han conducido a la insolidaridad con los demás regiones y la xenofobia a todo lo español.



El movimiento identitario catalán parece imparable, durante años se ha entregado la enseñanza y la cuestión lingüística a los independentistas, que han hecho un buen trabajo, donde oficialmente ha desaparecido castellano, y en las escuelas se adoctrina en el catalanismo. Ahora se pretende reformar la Constitución para hacerla en sentido federal y que puedan todas las comunidades, incluida Cataluña, convivir en una sola nación. La experiencia nos dice que cuantas más concesiones se hacen a los independentistas, más reclaman por su independencia. La única solución, sin llegar a la independencia, sería conceder a Cataluña una hacienda propia, como en Navarra y el País Vasco, y un consejo catalán del poder judicial. En el fondo, funcionaría como un estado independiente, sin serlo formalmente. Esperemos que el tener dinero propio, no sea para la mínima contribución al resto de España, para su política social o antisocial, o creación de embajadas y fundaciones catalanistas, y que tampoco sea para que ningún juez ni fiscal españoles puedan juzgar a sus corruptos, como dijeron Puyol y Artur Mas; ya que así algunos pensarán que mejor se separen del todo y nos dejen en paz al resto de los españoles. Esperemos aún quede la solidaridad y que juntos es mejor para todos.