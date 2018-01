El cuento de la cámara y el empleo

Me he enterado por medio de nuestro diario del proyecto presupuestario de nuestra centenaria Cámara de Comercio de Orihuela para el próximo ejercicio, que supone un importe de unos 200.000 euros y cuyo componente fundamental está basado en la promoción y creación de empleos, del que tanto necesitan nuestros jóvenes. Encomiable acción ésta que, al estar respaldada por emprendedores empresarios, no dudo habrá iluminado el camino bastante incierto de muchos jóvenes oriolanos. Lo que no han dicho al resto de ciudadanos que tenemos jóvenes en nuestras familias con deseos de trabajar es cómo van a solucionar el problema que tiene nuestra Cámara con los antiguos trabajadores que han despedido, sin tan siquiera pagarles los salarios de muchos largos meses atrasados que les adeudan y las indemnizaciones por estos despidos. Y es de esperar que estos importes hayan sido incluidos al menos en el citado presupuesto, por si se produjera un fallo judicial adverso a nuestra Cámara por despidos improcedentes, pues alguno de estos empleados tiene más de 30 años de antigüedad. Si no es así, el presupuesto se iría a indemnizar a los despedidos y vaya follón, ¿verdad?.



La situación es delirante. Quieren plantear la creación de puestos de trabajo a «bombo y platillo» y al mismo tiempo producen la destrucción de otros puestos de trabajo utilizando la técnica «del flautista de Hamelín». Todo esto más bien me parece el cuento de un despropósito lamentable e increíble. Más aún saliendo de cabezas tan sesudas como las de los dirigentes de una Cámara tan prestigiosa como es la nuestra. Es posible que una causa oculta que se me escapa aunque no del todo, sea la realidad de lo que realmente se persigue: ¿Tal vez pudiera ser, la eterna pretensión provincial de que nuestra Cámara sea absorbida por Alicante y siendo delegación, Orihuela ya no tuviese problemas económicos?.



En el comentario donde su presidente actual opina, lo más significativo es la deuda que el Ayuntamiento tiene con la institución cameral local, que es de 300.000 euros. Por cierto, deuda firmada en su día por el edil López-Bas y aprobada también por el señor Mancebo en su época como concejales y, aunque ahora vuelan más alto, hay que ver las hemerotecas qué comunicativas y socorridas que son. Es de esperar que Orihuela, aunque sea a medias y pese a algunos personajes que la lastran, pueda seguir renqueando su incierto camino, pero al menos que paguen a los trabajadores de la Cámara de Comercio de Orihuela, con la misma dignidad que cobran ellos.