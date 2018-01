Una visió contemporània. El present a la col.lecció d´ art d`Alcoi

Aquest any la Col·lecció d'Art ha rebut un gran impuls gràcies a determinades accions que s'han dut a terme i sens dubte suma a aquestes iniciatives la tercera mostra al voltant de la col·lecció que estarà disponible a la sala d'art La Capella de l'Antic Asil, al Camí 42, fins el 13 de gener.



Els comisaris en aquest cas han estat Josep Maria Segura, com a Conservador de l'Ajuntament d'Alcoi i Miquel Santamaria com a Director de la Casa de la Cultura els quals van veure la importància al 2013 de posar a l'abast de la població totes les peces que formen la Col·lecció d'Art de l'Ajuntament d'Alcoi. Donada la gran quantitat de peces es va decidir dividir la mostra en tres parts, la primera es va inaugurar al 2013 i es van exposar al públic les obres entre el segle XVI fins 1930 aproximadament. La segona exposició va ser al cap de dos anys, al 2015, on es van exposar les escultures i l'obra gràfica. Aquest any era el torn de la tercera de les exposicions on s'han posat en valor les obres més contemporànies de la Col·lecció d'Art de l'Ajuntament d'Alcoi.



La secció més contemporània de la Col·lecció s'ha anat formant de peces adquirides a través de concursos, premis i donacions.



Aquesta mostra inicia la seua proposta amb peces que provenen dels «Salones de Otoño» i les «Bienales de Pintura» que es van celebrar als anys seixanta i setanta. Aquí es mostren les obres de Jordi Valor, Elena Villar, Rudolf Shuler, Tomás Almela, Alberto Agulló i Alfons Saura, Mila Santonja, José Antonio Cia, Antoni Coll, Antoni Miró, Mario Aura i Manolo Antolí, que van ser alguns dels premiats dels salons que es van donar entre 1961 i 1973. Al principi s'acostumava a entregar tres premis i tres accèssits. Més endavant, sobre 1964 es van repartir els premis entre cinc benefactors: La Diputació d'Alacant, l'Ajuntament d'Alcoi, la Caja de Ahorros Provincial de Alicante, la Casa de la Cultura i l'Escola Municipal de Belles Arts, que van fer augmentar els premis a cinc i els tres accèssits es van transformar en tres mencions d'honor.



Els certàmens d'Alcoi es van crear a imatge dels Salones de Otoño de la ciutat d'Alacant, que van gaudir d'un gran èxit als anys cinquanta i van fer que la col·lecció municipal creixés considerablement.



Alcoi va arribar a organitzar deu certàmens fins que al 1973 van desaparèixer. La seua finalització es va donar per una mancança d'evolució del moment, ja que exclusivament es podia participar amb obres pictòriques i sota unes certes característiques molt limitades. Tot i que existia una primera experiència amb Alacant, Alcoi no va seguir exactament les bases del concurs alacantí, que van ser molt més aperturistes, ja que es podia presentar qualsevol proposta plàstica. Per aquest motiu els salons van arribar a un punt on els artistes ja no es presentaven perquè d'una banda les obres que es seleccionaven eren de caire més acadèmic, sols s'acceptava pintura i per últim es recolzava més directament les obres dels artistes alcoians. Tots aquests trets van fer que a poc a poc el concurs perdés adeptes i decaigués.



Tot i això va conviure en el temps amb un altre concurs, les Biennals de Pintura, que es van donar entre 1967 i 1975. Aquestes biennals rebien peces de tot arreu. Existia un únic premi però vàries mencions honorífiques, i l'obra guanyadora passava a formar part de la Col·lecció Municipal que s'estava creant per a poder formar el Museu de Belles Arts que sempre ha perseguit Alcoi.



Dels cinc guanyadors, quatre es troben exposats a la mostra; Antonio Santos Viana amb «Tierra Alcarreña»; Rafael Llorens Ferri amb «Mujer»; Roc Candela amb «Persefone o Persefoney» i Mª Luisa Pérez amb «Instantánea».



Seguint amb les obres exposades, també hi ha una peça d' Alberto Alonso Biote «Geriátrico» que al·ludeix a les dues Mostres Biennal d'Art d'obra sobre paper que es van realitzar al 1996 i 1998.



Així, a poc a poc arribem a l'època més actual i als Premis Ciutat d'Alcoi que es van donar als anys 2001, 2003 i 2004, i es troba representat per les peces de Rosa Ripoll, Mónica Jover, Rosanna Antolí, Vanessa Palacios, Blai Tomás i Rafael Calbo.



Altres peces s'han incorporat a la Col·lecció d'Art per donació o cessió dels artistes i han col·laborat junt amb totes aquestes iniciatives al llarg del temps a que la Col·lecció d'Art, encara avui una gran desconeguda, s'haja anat ampliant i que conste d'un gran nombre de peces que a poc a poc s'estan posant a l'abast de la població.



A més a més, les peces de la Col·lecció d'Art a poc a poc s'estan incorporant a la web artalcoi.org que té la finalitat de posar a l'abast de tothom tota la informació de cada una de les obres que formen el nostre patrimoni artístic.