Una vez más -¡van un montón y las que te rondaré morena!- acudo al diccionario porque, entre otras cosas, el glosario está para eso, para consultar el significado de todas y cada una de «las palabrotas» que conforman nuestra rica y variada lengua -incluida la catalana- con la idea de, si es posible, no meter mucho la pata, porque uno ya va teniendo una edad y no está la cosa como para cagarla con «tontás» que no vienen al caso. Bueno, pues busco y, entre otras muchas acepciones, encuentro: «propósitos: intención o ánimo de hacer o dejar de hacer algo». ¡Habéis visto qué fácil?. De todas formas quiero dejar bien claro -recalcar, que se dice- que «el propósito» sólo es «la intención de hacer algo»; vamos que si no lo cumplimos tampoco pasa nada, porque, total, ¡sólo lo sabemos nosotros!. Otra cosa -¡mariposa!- es lo que mueve a nuestros estimados y nunca bien ponderados políticos, que, en algunos casos -¡muchos!-, nos la meten blanda, aunque, como lo hacen con cierto gracejo, hasta parece que nos da gusto, porque somos más «masocas» que el Coyote, que siempre pierde en «sus rifirrafes» con el Correcaminos. Sabemos que nos la van a ensartar «por retambufa», sin vaselina, puesto que, como se dice de los gitanos (con todos mis respetos para con la gente de esta etnia) «si no te la hacen a la entrada te la harán a la salida». Para ellos -los políticos- es muy fácil y tienen muy asumido, como si se tratase de una filosofía de vida -casi como la de la experiencia religiosa a la que canta Enrique Iglesias-, lo de «prometer hasta el meter, pero una vez metido olvidar lo prometido». ¡Y no pasa nada; aunque si pasa se le saluda!. ¡Chúpate esa baronesa!. Si es que ya lo decían en San Millán de la Cogolla -cuna del castellano-, el Arcipreste de Hita, en «El Libro del buen amor», El Lazarillo de Tormes (de autor desconocido) o Miguel de Cervantes, en «Rinconete y Cortadillo», ¡no hay nada mejor que un diccionario para saber de qué se habla!. Antes, para saber algo se acudía a un «libraco» llamado «enciclopedia», ahora, con las nuevas tecnologías, es mucho más fácil y con sólo teclear en internet lo que buscamos lo tenemos al instante, como el agua caliente o la colitis, que, cuando se tiene el estómago revuelto, al más mínimo esfuerzo, «te cagas» por la patilla o te vas de vareta, como se quiera. ¡Lo que han avanzado los tiempos!.



¡Bueno, no nos desviemos del asunto!. Hoy es 2 de enero, ¡cómo pasa el tiempo; parece que fue ayer cuando ? (poned lo que os dé la gana)!. Anteayer, compartiendo mesa y mantel con amigos o familiares -¡y en el momento mágico de comernos las uvas!-, hicimos un montón de propósitos para el año que recién empieza, que dirían mis amigos Víctor (chileno) o Marcelo (uruguayo). Desde lo típico de dejar de fumar hasta lo de ir al gimnasio para rebajar esos kilos que creemos tener de más y que tanto afean el palmito que tenemos que exhibir durante el verano. ¡Venga, vale; trago!. Acepto lo de dejar de fumar como propósito ineludible para llevar a cabo durante los próximos 365 días, pero ninguno más, porque luego ya se sabe lo que pasa; que no cumplimos y termina por vérsenos el culo, como a los mandriles en pleno cortejo de apareamiento. No me voy a poner melodramático ni voy a filosofar, porque no soy quien para sentar cátedra -¡eso lo dejo para otros, porque doctores tiene la Iglesia!-, ni tampoco pretendo, como asegura uno de los principios fundamentales de un partido político -¡venido a menos; eso sí!- ser «una unidad de destino en lo universal» o «la reserva espiritual de occidente», que luego me llevo hostias como panes y a mano abierta y eso no me seduce, porque, como decía la Bombi ( Fedra Lorente, nada que ver con Mónica) en el «Un dos, tres?» ¡eso dueleee!. Además, frivolizar sobre temas profundos siempre lleva a equívocos y terminas más «quemao» que la moto de un hippie recorriendo la «Ruta 69» (EEUU) o más «frustrao» que Thelma y Louise, en la «peli» del mismo título. Uno de mis referentes, John Lennon, refirió que «cuando tenía 5 años mi madre me dijo que la felicidad era la clave de la vida. Cuando fui a la escuela me preguntaron qué quería ser de mayor. Yo respondí que quería ser feliz. Me dijeron que no entendía la pregunta y yo respondí que ellos no entendían la vida». Y de eso se trata, de ser felices, porque la felicidad, a la postre, será lo único que nos ayudará a mantenernos a flote. ¡Ese -si me lo permitís- debe ser el propósito que nos mueva, no ya en este recién estrenado 2018, sino a lo largo de la vida, aunque tampoco es cuestión de ser muy exigentes con nosotros mismos, porque «la felicidad está en las cosas pequeñas!. Los propósitos deben fijarse a corto plazo, de lo contrario -según mi más que cuestionable criterio- cometeremos el gran error de no cumplirlos, lo que nos llevará a tener una especie de remordimiento de conciencia continuo, ya que nos estaremos pegando un tiro en el pie y engañándonos a nosotros mismos. ¡Sería un fraude!.