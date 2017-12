Los últimos estertores y la esperanza

El final de este 2017 nos ha dejado el sabor agridulce de la temporada americana. En la mayor cercanía paisana, a la racha exitosa de Andy Cartagena por tierras mexicanas en la segunda parte de su gira azteca se ha sumado la fea cogida sufrida por José Mari Manzanares el pasado viernes en la colombiana Cali. El espada cierra así un año irregular en los resultados artísticos y, sobre todo, preocupante en lo físico. El astado de Las Ventas del Espíritu Santo, propiedad de César Rincón, derrotó varias veces sobre el cuerpo desequilibrado del torero alicantino sin hacer blanco, por fortuna. Pero la fea voltereta dejó a Manzanares dolorido en la zona lumbar. La espalda es el punto débil del diestro, que fue operado en 2010 de una hernia discal en esa zona y, más recientemente, fue intervenido de urgencia en la zona cervical cuando el verano apretaba de lleno, tras su actuación agosteña en Santander. En un primer estudio se descartó la fractura, pero el miedo sobrevuela al torero y a su entorno desde aquella última operación. El peligro que asumía (y asume) el diestro es el de quedarse paralítico ante un mal golpe. Y eso, para un torero, es mucho riesgo.



Tampoco había resultado una tarde de triunfo la acaecida en el coso de Cañaveralejo, junto a un desentonado Cayetano Rivera y al toricantano Guillermo Valencia, que sí pudo abrir la puerta grande. Manzanares dejó trazos de su buen estilo tanto con capote como con muleta, pero sin acabar de rematar. No ayudaron tampoco los pupilos de César Rincón. Al día siguiente (sábado), sus hermanos casi dieron al traste con el «agarrón» mano a mano entre Roca Rey y Enrique Ponce, que se salvó por una faena importante del valenciano que le llevó dos orejas a sus manos y le abrió la puerta grande.



El periplo americano del torero alicantino no ha resultado todo lo exitoso que era de esperar. Lima, México y Cali se han saldado sin ninguna puerta grande ni faena para destacar. Tampoco la temporada española hasta la mencionada operación en verano dejó demasiadas alegrías. Solo una tarde en Sevilla, otra en Valencia por julio y la esplendorosa del 24 en Alicante destacan en este difícil 2017. Ojalá los fantasmas de las lesiones desaparezcan para el año que recién empezará en pocas horas.



También estas últimas semanas nos han traído noticias de otro torero de nuestra provincia que ha pasado este año que se acaba en blanco luchando contra el cáncer. Francisco José Palazón ya se prepara para volver a los ruedos en 2018, noticia que congratula a todos los aficionados de nuestra tierra. Su última actuación, en Alicante, ya sucedió con la dolencia mermando su rendimiento ante una corrida complicada de Adolfo Martín. Los primeros pasos para esa esperada vuelta ya los ha dado, participando en varios tentaderos. Entre otros, los celebrados en la finca del torero Ángel Teruel, del que se han podido ver imágenes más que esperanzadoras.



Durante el almuerzo con motivo de las fiestas navideñas que el Club Taurino celebró la pasada semana, su presidente anunció un homenaje a Palazón durante el próximo mes de enero. Bien está que los aficionados respalden a los toreros locales. Más allá de la brillante presencia de Manzanares, el torero de Petrer ha sido el único que ha despertado interés real en sus posibilidades. Ya sea por circunstancias adversas, por falta de oportunidades o por no aprovechar las pocas existentes, lo cierto es que Palazón no ha llegado a despuntar como muchos esperaban. Sobre todo, tras la magnífica faena a un toro de Juan Pedro Domecq que le abrió la puerta grande en 2011. Pero sus excelentes condiciones y su estilo personal siguen siendo importantes argumentos que todavía se valoran en el mercado taurino. Casos como Paco Ureña o Diego Urdiales suponen un referente y una esperanza para toreros de ese corte, en el que entra con nota el diestro de Petrer. Ojalá también 2018 suponga no solo la recuperación de la persona, sino también del torero. Que el año nuevo nos depare esperanzas y deseos cumplidos.