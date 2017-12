Gotas de feminismo

Desde hace muchos años, la Plataforma Feminista de Alicante, en el plazo de 24 o 48 horas después de un asesinato machista, convoca una concentración de urgencia contra la violencia machista. Siempre en el mismo lugar y hora: en la plaza de la Montañeta a las ocho de la tarde. Algunas veces, las menos, somos más personas; otras veces, las más, somos menos. Periódicamente debatimos sobre la utilidad de seguir haciendo esas concentraciones en las que hemos cambiado los minutos de silencio por el grito «¡Basta ya! ¡Nos queremos vivas!» y los manifiestos más o menos extensos por los nombres de las mujeres y de las niñas y niños víctimas de los terroristas machistas.



El horror ante las manifestaciones más violentas del patriarcado se funde con la impotencia por la aparente insignificancia que la concentración de un pequeño grupo de personas en una ciudad para visibilizar y denunciar los crímenes machistas supone para combatir este sistema que inferioriza, humilla, veja, degrada y asesina a las mujeres por el mero hecho de serlo. En pequeños corrillos, al finalizar, algunas nos atrevemos a verbalizar otras acciones que sabemos tan drásticas como imposibles. Pensamos en voz alta que quizá alguno de esos machoterroristas podría escarmentar si, en lugar de hacer estas concentraciones pacíficas, le diéramos una soberana paliza. Es una forma de conjurar momentáneamente la frustración que nos produce la escasa o nula voluntad política en la consecución de una igualdad efectiva de mujeres y hombres, que avanza tan lentamente que apenas percibimos movimiento.



El pasado jueves 28 de diciembre apenas una docena de personas, mayoritariamente mujeres, acudíamos a la concentración convocada. A medida que leíamos los nombres y apellidos de las 10 criaturas y las 63 mujeres asesinadas en 2017 por violencia machista, su edad y la fecha y lugar en que cada terrorista machista había decidido segarles definitivamente la vida, se sumaban personas que pasaban por allí. Entre ellas, una señora que rebasaba con creces los 70 años y que estaba paseando a su perro. Al finalizar se me acercó y me dijo que ella había sido maltratada, pero que el infierno había acabado porque «el cabrón se había muerto». Me pidió el listado del terror para enseñarlo a quienes en su entorno se empeñaban en afirmar que son casos excepcionales y se negaban a ver esta dolorosa realidad.



Cada vez que dude sobre la utilidad de nuestras pequeñas concentraciones, me acordaré de ella y de tantas como ella que, al vernos y oírnos, han sentido que no están tan solas. Un texto en la página de diciembre de mi calendario de 2017 concluye con una frase de una canción de Macaco: «Gota sobre gota somos olas que hacen mares». El feminismo necesita hasta la última y más insignificante gota. Inundemos el planeta.