¡Despertad!

Pues, ale. Un año más al morral del recuerdo. Yo no sé cómo han vivido ustedes, qué han sentido, cómo han asimilado estos 365 días que ya son pasado. Yo, si me lo permiten, les voy a contar ese parpadeo en mi experiencia personal.



Yo era un tonto y lo que he visto me ha hecho dos tontos ( Rafael Alberti). Porque sí, porque hay que ser doblemente tonto como para acoger como disciplina la resignación. He perdido la cuenta de las resignaciones en tantos años de democracia huera. Y creo que este estado larvario nos colma a muchos, por no decir a todos. El cordero se resigna ante la cuchillada del matarife y acaba lamiendo su bragueta antes de morir. Esa es nuestra resignación. Nuestra mansedumbre. El matarife está empezando a encarcelar, de momento, y a dar estopa con tanta solvencia como aplicación. Este ha sido un año de mucha trena y mucha, mucha policía ( Sabina). Este año han pisado la cárcel trovadores, humoristas, titiriteros, juerguistas, chistosos, políticos escogidos en las urnas y han quedado libres ladrones vip, porque están consiguiendo darle matarile a la libertad de expresión y alas a la libertad de saqueo a gran escala. Pero este año, sobre todo, han conseguido unirnos fieramente en dos facciones, como siempre ha sido. Han conseguido idiotizarnos ad nauseam, cosa que a mí me llena de terror y de asco a partes iguales. Han vuelto a meternos en el redil de las dos Españas en una histriónica repetición de la felonía. ¡Somos idiotas, rediós!



Cuando parecía que ya todos estábamos maduritos, que habíamos asimilado las fronteras como la gran farsa territorial, cuando creíamos que el sentimiento patrio se había quedado en lo que realmente era, una entelequia o el sueño de un tonto sin mayores alicientes, salta el asunto catalán para reavivarlo. Y mira que lleva dando por saco años «el asunto catalán», que nos ha dado tiempo de sobra para resolverlo. Pero hay quistes que no interesa extirpar. Ni a babor ni a estribor, ni arriba ni abajo, ni a izquierda ni a derecha. Para reavivar la mentecatez corregida y aumentada. Volvemos a ser párvulos históricos con una banderita en el balcón. Yo soy español, español, español? Jo soc català, català, català? ¡Tú lo que eres es dos tontos sin criterio! Volvemos a creer ciegamente en las instituciones que nos chupan los tuétanos. A los mandamases se les hace el culo gaseosa al ver cómo una futilidad, una mentira tan bien pergeñada les tapa las vergüenzas. No hay nada como la llamada al ardor patrio, ese estúpido estado de enajenación que acarrea sometimiento, para darle larga vida a su patente de corso. Si esto no es una maniobra orquestada, que venga Dios y lo vea ¡Qué bien les ha salido! ¡Cráneos privilegiados! ( Valle-Inclán).



Después de tan lamentables sucesos, de volver a pintar la carga de los mamelucos ( Goya), de que nos hagan pasar por normal la anulación de una autonomía, después de azuzar a los perros y darles cancha para morder, después de gastarse una pasta en el mantenimiento de barcos marca ACME, sale don Felipe, caballero en su corcel 155 a decirnos a la cara que todo está bien, que tenemos una democracia consolidada y que la crisis es cosa del pasado repitiendo como un loro lo que dicen los que le pusieron en el trono, hijos todos de la satrapía. Sí, estrenamos 2018 con la misma incertidumbre, ahora sí, con Felipe Bello a la cabeza. Todavía. Vamos a ver cómo se come cerca de ochocientos mil euros en capones, corderos, lechoncitos y gamba roja que es lo que tiene la monarquía, que el hambre no la pierden porque no les roza ni un poco el asco de un país devastado, esquilmado y a la deriva. Vamos a ver cómo se embaúla todos los meses esas cantidades astronómicas, vamos a ver cómo sigue mirando hacia otro lado ante la corrupción, la de su familia y la de sus corifeos. A mí me gustaría que este año que entra surgiera del éter un virus de estos raros que se convierten en pandemia. Un virus inocuo e indoloro al que deberíamos ponerle nombre como es moda hacer con los huracanes: Al virus le llamaríamos «¡Despertad!», así, entre exclamaciones. Despertad del sueño de la sinrazón (Goya al revés) que produce los monstruos que nos están comiendo por sopas, despertad la conciencia y no deis de comer al que os muerde la mano, limpiad la mirada y ved cómo las sacrosantas instituciones democráticas se han convertido en covachuela de ladrones, cómo han matado a la justicia, cómo acogotan la libertad de expresión y de pensamiento, cómo despilfarran lo que a usted le cuesta tanto ganar, cómo la impiedad es su norma y tiran a la calle a las familias, cómo salvan bancos con el dinero de todos, cómo se meriendan las pensiones, cómo suben desproporcionadamente la luz y el gas en pleno invierno, cómo nos desprotegen sanitariamente, cómo bajan groseramente los planes de estudios para conseguir votantes analfabetos. ¡Despertad!



En fin, estimados e improbables lectores. Les deseo a todos una feliz desprogramación. Que ese virus despabilador les dé de lleno y que no tengamos que desear jamás un feliz engaño nuevo.