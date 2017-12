Pactar sin enfadarse

Lo de Cataluña no le gusta a casi nadie, tal es el hartazgo que creo que si hubiera un referéndum de independencia el resto de España estaría más a favor que los propios soberanistas. Fora.



Pero no hay que enfadarse, el Rey dijo en nochebuena aquello tan olvidado de que todas las aspiraciones son legítimas en democracia dentro del marco de la ley. Y así es.



Lo de Alicante tampoco contenta a muchos, ciertamente casi todo es manifiestamente mejorable, la situación no es que haya cambiado mucho. Casi alivia que ya no gestionen algunos próceres temas tan sensibles como urbanismo, limpieza y medio ambiente. Eso por no hablar de la roja y compañía, mejor lejos. Pero, como dice un buen amigo, «del esfuerzo de cada uno depende el futuro de todos», creo que es momento de tirar para adelante como los de Alicante, momento de aunar esfuerzos, plantear ideas, comenzar el nuevo año con el firme propósito de mejorar nuestra ciudad, nuestro entorno, nuestra vida. Y lo digo en serio, le dedicamos muy poco a la tierra que nos vio nacer o crecer. Tenemos una de las provincias más destacadas de España y no nos confabulamos para hacerla llegar al lugar que le corresponde. Es un buen momento para decidir el peso que queremos y merecemos en la autonomía de una forma clara y por escrito. No estaría mal que cada partido firmara esta propuesta y sirviera de verdad a quienes les votan. No cuenten con pancatalanistas y extremistas pero que se retraten todos los que están en sus cabales en algo que no sea lo políticamente correcto, la inacción es lo que más daño hace al progreso de la sociedad.



La propuesta es un pacto por esta provincia, con voz propia, buscando la importancia que merece, con su cuota de poder y su financiación justa. Algo que deje claro que no somos tan autosuficientes ni tan panolis, que sabemos lo que queremos y pensamos en el futuro. Me parece fundamental y un buen momento para hacerlo, principio de año, mitad y pico de legislatura y en un panorama de cambio general que es lo que, sin saberlo, estamos viviendo. Una iniciativa que avance un buen marco para el empleo y el emprendimiento para jóvenes y empresarios, los dos sectores son imprescindibles para crecer, sin tener que buscar donde ni los necesitan tanto ni los quieren de verdad como aquí. Esa iniciativa que exija a València que Alicante, Elche, Benidorm, Orihuela, Alcoy, Torrevieja, y los demás tengan su parte institucional y su importancia como las ciudades que son. Un pacto que por encima de políticas cortoplacistas, nos obligue a pensar en nosotros mismos por un rato. No creo que sea pedir mucho. Todo en positivo, todo para nosotros mismos. ¿Se puede?