Oro para la Nochevieja

En el Neolítico hay vestigios que reflejan que la uva de mesa ya se cultivaba a orillas de uno de los lagos más grandes del mundo, el Mar Caspio y que llegó a nuestras tierras con las primeras expansiones comerciales por el Mediterráneo. 5.000 años después, se ha convertido en la reina indiscutible de la Nochevieja. Desde la Puerta del Sol de Madrid a la Fuente Mágica de Montjuïc en Barcelona, pasando por otros lugares de celebración como las plazas de los ayuntamientos y los cálidos hogares, comer este fruto durante las campanadas, es una tradición que une a todos los españoles desde hace más de 120 años.



Para conocer con exactitud desde cuándo se realiza esta práctica, debemos recurrir a la prensa, que vuelve a demostrar lo importante que es también para fijar el pasado e identidad cultural de nuestros pueblos. El 2 de enero de 1894, el periódico El Imparcial difundía el artículo «las uvas bienhechoras». Sin embargo, su uso no empezó a generalizarse hasta 1909. Entonces, los empresarios agrícolas alicantinos tuvieron un excedente de cosecha nunca antes visto. Fruto del ingenio que les caracteriza, contribuyeron a difundir más la idea de que debía consumirse uva para atraer la buena suerte en el nuevo año. ¡¿Y quién no quiere que ésta le acompañe?! La idea se expandió como la pólvora.



En torno a la cultura vitícola alicantina, hay muchos hechos peculiares, tantos que hoy nos parece normal comer uva en invierno. Sin embargo, para poder encontrarla en diciembre, se recurre de nuevo a la pericia de los agricultores. En julio, colocan un bolso. Este hecho «asusta» a los racimos y se quedan «parados», retrasando su maduración hasta la Navidad. Como un plato de comida bien hecho, lo que se cuece lentamente posee un mayor sabor. ¿Y, desde cuándo embolsamos? Según relató el propio don Manuel Bonmatí Abad (1883-1969), inventó de todo para hacer frente a una plaga que asolaba las parras alicantinas, la Cochylis (conocida hoy como polillas del racimo), hasta que decidió probar con bolsos que elaboró con hojas de periódicos y revistas. Obtuvo resultados sorprendentes. Comprobó que así reducía incluso los daños ocasionados por las inclemencias del tiempo. También le permitía obtener granos más uniformes y de un hermoso color dorado. Es así como este insigne empresario ideó una práctica que siglos después nos permitiría obtener una Denominación de Origen Protegida única en el mundo.



Otro de los hechos clave para poder obtener esta distinción, casi imposible de conseguir hoy en día, es el microclima que hay en Agost, Aspe, Hondón de los Frailes, Hondón de las Nieves, Monforte del Cid, Novelda y La Romana. La falta de agua en la zona productora siempre ha sido un hecho y, por ello, es aquí también donde encontramos a algunos de los primeros empresarios agrícolas que tuvieron que realizar inversiones millonarias en riego por goteo. Menos mal que la Aledo es fuerte incluso en el tema hídrico. Si no recibe algún riego, se recupera con vigor y rapidez cuando conseguimos proporcionarle el líquido elemento que necesita para la vida. Este hecho no se cumple con otras variedades, si bien es cierto que cuando se le aparta de nuestra provincia, no se comporta igual. La Aledo surge aquí de manera espontánea, es decir, en estado puro. La naturaleza la produce perfecta e, incluso, «todoterreno». No necesita apenas cuidados, pero es muy agradecida. Cualquier detalle que se tiene con ella, lo devuelve con creces. Se realizan miles de manipulaciones genéticas para obtener estas características. La Aledo y Sultanina, otra variedad espontánea que, sorprendentemente, no tiene semilla, demuestran que la naturaleza es aún más lista.



La Aledo también se considera una fruta púrpura, lo que en el idioma organoléptico significa que es rico en antocianinas, molécula que retrasa el envejecimiento y que consigue prevenir muchas enfermedades. Así, esta uva no solo es exquisita, no solo es bella, sino que también es sana. Pese a todas las excelentes cualidades que posee, el fruto se extingue. Hace años todas las parcelas del Medio Vinalopó estaban cultivadas. Entonces, cobrábamos casi 100 pesetas por vender un kilo de uva. Obtenerlo nos costaba alrededor de 20 pesetas. Cuadraban las cuentas. Sin embargo, desde hace cinco años, la situación ha dado un giro de 360 grados. Los costes de producción se han disparado, al menos, en un 70 por ciento, mientras que el precio por la venta del racimo sigue siendo igual que hace 25 años. Estos nefastos resultados han obligado a muchos empresarios agrícolas a abandonar sus tierras. En poco tiempo, se ha perdido el 60% de la superficie cultivada. Si el cultivo fuera rentable, no habría terreno baldío. Por ello, resulta imprescindible que los políticos aprueben medidas urgentes como ajustar los índices de IRPF a nuestros ingresos reales. Hemos reclamado tantas veces ésta y otras medidas, que ya se han convertido casi en un mito. Ante la ineficacia del poder político, recemos porque la buena suerte le acompañe siempre.