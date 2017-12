La insoslayable Navidad

Que cómo está siendo mi visión sobre la Navidad? Me temo que este comentario no va a estar lleno de entusiasmo; demasiado jaleo... Debe de ser por la edad que no perdona. Y pensando sobre este sentimiento cansino que me producen las jaranas que se respiran por doquier, durante unos días me he empleado en preguntar a quienes se acercaban para felicitarme -como corresponde a los rituales tradicionales- si realmente les gustaban estas fiestas. Y créanlo o no, la gran mayoría de ilicitanos contestaron que no, que deseaban la paz de los días corrientes o las fiestas sin tantos agobios.



Ahora todo es distinto. Desde la ausencia de felicitaciones vía correos, hasta la inundación de décimos de lotería, papeletas de todas las entidades imaginables, y la decepción el día 22 en que nos parece mentira que año tras año, y obcecadamente, nos quedamos sin siquiera un miserable reintegro.



Y qué me dicen de la ausencia de felicitaciones por correspondencia. Yo misma me vi en la tesitura de tener que enviar una única carta-felicitación por correo. Hace tiempo que dejé de usar este servicio, como todos ustedes, imagino. Y después de localizar un sobre, que ya no son demasiado usuales en la vida doméstica desde que están los ordenadores, se me presentó el problema del sello. ¿Cuánto vale enviar una carta para España? Pues créanlo o no nadie sabía, en varias calles a la redonda, lo que valía un sello. Hubo muchas suposiciones, desde diez céntimos a dos o tres euros, y eran respuestas llenas de sorpresa como diciendo ¿sellos?, ¿para qué quieres un sello? Incluso hubo quien no sabía dónde se compraban, porque los estancos hacen referencia hoy en día al tabaco ya que los sellos, que no sean de uso empresarial, han sido reemplazados drásticamente por los «emoticones» que se mandan vía correo electrónico. Y es que quien hoy felicita aún, felicita usando un solo dedo y de una tacada a todo un batallón. Ya no se envían felicitaciones, eso lo tenía asumido, pero lo del sello fue alucinante. Y otra cosa más al respecto: Ya no se lamen para que se adhieran al papel, porque se venden en láminas y son como pegatina que se desprenden y hala, a la parte superior derecha del sobre.



Otra tecla a tocar en este periodo de felicidad obligada son las comilonas de todas clases: de empresas, de los amigos, los funcionarios de tal o cual sección, las familias que se reúnen al menos cada año?; infinitas posibilidades hay de pertenecer a un grupo que requiere comida por Navidad. Y ¡uf!, qué cúmulo de felices calorías.



Pero aún quedan más situaciones clásicas, tengan paciencia vuestras mercedes porque faltan los inconmensurables regalos. Hay que hacer regalos a todo quisque porque así lo piden estas cálidas fiestas, por lo que caen muchas corbatas, pañuelos para el cuello, colonias..., ellas se decantarán por el perfume que anuncia el cachas ese que se tira de un acantilado a la llamada visual de la maciza que reposa en una especie de góndola ¡en pleno océano!; y ellos, obviamente por el perfume de la pretty woman que se contonea por todo un restaurante derrochando sensualidad. Y cuando acabe la Navidad y se les vean las orejas a la sobria Cuaresma con su aspecto medieval, cuando desaparezca todo ese remolino de regalos, turrones, comilonas, también la tía Rosana que vino con su hijo solterón a pasar las Navidades con «la única familia que les queda» se vayan, cuando eso suceda, volverá la paz sobre los sufridores de las insoslayables fiestas. Se habrán serenado los espíritus y con las rebajas, la dulce Navidad se habrá esfumado y tendrá que esperar 365 días, a no ser que sea año bisiesto, para renovar sus deseos de felicidad para todos los humanos.



Pero hay algo más que quiero contar y esta vez, para variar; fue algo gratificante: andaba yo por mi calle la mañana del 24 pensando en mis cosas (que en estas circunstancias suele ser la lista de la compra), cuando casi atropelladamente un niño de unos cinco años me aborda con la manita en alto y trata de colocarme algo en la solapa de mi chaqueta. Era una estrella de purpurina y a la vez, con gran esfuerzo, me dice mirándome: ¡Feliz Navidad! Hecho tan simple, no sé por qué, me emocionó de veras, quizás porque no me lo esperaba. Era un niño de veras lleno de candor y como traía yo un cartucho de churros, le insté a que cogiera uno. El niño se volvió a la madre, que detrás de mí lo vigilaba. Le hizo un gesto levantando un solo dedo, el nene comprendió y cogió uno solo. Salió corriendo hacia su madre quien le hizo una escucha en el oído. El niño volvió hacia mí y muy quedito me dijo: «Muchas gracias y feliz Navidad». Su madre y yo nos hicimos un gesto amable y desaparecimos sin decir más.



Dirán que fue un suceso insignificante, al menos en los días que corren, pero a mí, y no sé por qué, me emocionó y me dejó un buen regusto. Como si el deseo tan de las Navidades, ese de felicidad, pudiera ser verdad. Y tampoco sé por qué me vino a la cabeza aquel político checo al que tantas veces me refiero y que dijo aquello de «la nueva sociedad que viene o es tecnológica o no será nada, y la nueva sociedad tecnológica si no es humanista, tampoco será nada». ¿Qué querría decir Havel con lo de humanista? ¿Que eso de «feliz» tendríamos que tomarlo en serio? ¿Qué no vale con que esto sirva solo durante unos días porque el año cambie de número? ¿Qué quiso decir aquel político, que además era poeta?



Lo cierto es que la cara de inocencia de aquel niño con la estrella de oropel en la mano deseándome que fuera feliz, al menos durante aquellos días marcados por la ley de la tradición me sugirieron más cosas, cosas que yo deseé que pudieran ser realizables.