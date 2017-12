Alicante visto por Sánchez

Dejar de fumar, ir al gimnasio, aprender inglés, o no conocer a nadie más, son algunos de los retos que nos imponemos en cada nueva vuelta al sol. Yo por mi parte lo tenía claro hasta ayer; les cuento. El año que viene me había propuesto hacerme del Real Madrid. Estuve dudando entre merengues y culés, pero al final me pasó como a la agencia europea del medicamento, ante lo incierto del procés, aposté por lo seguro.

En principio la idea parecía sencilla, ni sufrir ni padecer por el equipo de tu pueblo, ese que nació hace cien años en la Plaza de Calvo Sotelo y que lleva los colores de la ciudad. Simplemente dejarse llevar; subirse al carro de la confortable indiferencia y unirse a la corriente general hipnotizado por el glamour y el brillo de los balones de oro. Nunca más discusiones absurdas defendiendo lo indefendible; basta ya de miradas de soslayo y risitas por lo bajini al confesar tu filiación. No más pésames los lunes por la mañana. ¡Hala Madrid!

Sin embargo, les aseguro que la tarea no era fácil. Llevo el blanquiazul insertado en el ADN y lo peor de todo, tengo el enemigo en casa. Mis hijos se han pedido para los reyes magos la camiseta del Hércules y un ascenso. Es lo que tiene la inocencia, aún no saben cómo funciona la nueva tienda de Kelme.

Pero lo que de veras no podía sospechar, es que el destino me tuviera reservada una jugada maestra para terminar de torpedear mi moral; una fea estratagema antes siquiera de comenzar mi empeño, que ha echado por tierra toda mi convicción inicial.

Ayer estuve visitando la exposición de fotografías, que la fundación CAM y el Archivo Municipal de Alicante, han preparado en la sala de exposiciones de Ramón y Cajal, justo a la vera del paseo de Canalejas. No se la pierdan. Media hora de felicidad asegurada. Un paseo por nuestra historia a través de 166 fotografías del Alicante de la primera mitad del siglo XX, realizadas por Sánchez, y que en estos tiempos de zozobra, nos ayudan a comprender quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde deberíamos encaminarnos.

Desfilan ante nuestros ojos, la transformación de la ciudad, el desmonte de la montañeta, el desarrollo del ensanche, el puerto y sus pescadores, el paso de la guerra civil, un mitin republicano junto al Principal, el Stanbrook atestado de gente desesperada, fascistas italianos desfilando victoriosos, las primeras hogueras, los balnearios del Postiguet, retratos de ilustres alicantinos como Emilio Valera, Gastón Castelló... y por supuesto, varias imágenes de los albores del Hércules Football Club. Entre ellas, una en la que se ve un abarrotado estadio de Bardín fotografiado desde su fondo norte.

Un escalofrío me recorrió el espinazo al reconocer el partido. Se trata del saque inicial del histórico lance ante el Celta de Vigo, disputado el 28 de abril de 1935, y que consumó nuestro primer ascenso a la máxima categoría. El gran formato y calidad de la imagen permite ver nítidamente detalles que habitualmente pasarían inadvertidos: el guardameta Pérez, con sus perennes rodilleras, reflexivo y cabizbajo caminando bajo palos antes de iniciar el match; la preciosa tribuna de aquel stadium de vanguardia, conocido como «la bombonera»; el buen estado del field, del que el «divino» Ricardo Zamora dijo no tenía parangón; y hasta se puede ver a nuestros chicos en esa distribución típica de la época, 2-3-5, que hoy nos suena a fútbol-ficción.

Pero lo mejor de todo es observar con detenimiento al público. Alicantinos del 35, niños y mayores, expectantes e ilusionados todos con su equipo blanquiazul. Fotaza. Ya tardan en sacar el catálogo de la exposición.

Florentino lo siento, pero soc fill del poble, me quedo en casa.

Feliz año nuevo a todos los herculanos de buena voluntad.