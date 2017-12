La immoralitat del govern i del TC

Després de les decisions regressives del Tribunal Constitucional envers Catalunya (pels recursos del govern de l'estat) la suspensió que ara ha fet aquest organisme del decret de sanitat universal de la Generalitat del País Valencià, demostra una vegada més la immoralitat de les decisions d'aquest tribunal.



És d'agrair que el president valencià, Ximo Puig, haja defensat l'atenció sanitària universal i gratuïta, en dir que «qualsevol persona que vaja al metge serà atesa i no se li cobrarà». I és que si la Conselleria de Sanitat assegurava l'accés universal a la sanitat pública, des de juliol de 2015, com un dret inalienable de tots els ciutadans, els membres del TC, amb una nul·la sensibilitat pels més fràgils de la nostra societat, han suspès aquest decret de la Generalitat del País Valencià. I ho han fet ara, a les vigílies del Nadal, quan els membres del TC s'asseuran còmodament a dinar en família i a cantar nadales, mentre hi ha persones al nostre país que viuen al carrer i que per això mateix són més vulnerables. Però als membres del TC això no els preocupa gens, perquè ells si es posen malalts tindran segurament, a més de la sanitat pública, una bona assegurança que cobrirà les seues necessitats sanitàries.



Fa uns mesos, també amb una total insensibilitat pels més fràgils de la societat, el TC (per un nou recurs del govern de l'estat) va suspendre, amb una actitud insolidària i immoral, les lleis d'emergència residencial i energètica aprovades per la Generalitat de Catalunya, atemptant d'aquesta manera contra els drets de les persones més vulnerables. En aquest sentit cal recordar també les miserables paraules del director de l'oficina antifrau de Catalunya, el senyor Daniel De Alfonso, adreçades al ministre de l'Interior Jorge Fernández Díaz, en relació a Catalunya: «les hemos destrozado el sistema sanitario, les hemos acosado, estamos jorobando el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació». Ara ha estat la llei de sanitat universal aprovada per la Generalitat del País Valencià la que el TC ha suspès, amb una actitud del tot immoral. I és que en dos anys i mig del Govern del Botànic, el TC ja ha declarat anticonstitucionals cinc normes de la Generalitat, amb l'únic objectiu de dinamitar les polítiques socials del govern valencià.



L'actitud del govern del senyor Rajoy, del tot immoral i indecent, portant al Constitucional diverses lleis aprovades per la Generalitat de Catalunya o del País Valencià per ajudar els més desafavorits, mostra la baixesa moral del govern de l'estat que condecora marededéus i que assisteix a totes les processons hagudes i per haver, però que després margina, descarta i menysprea els qui més pateixen en la nostra societat.



Jesús va passar pel món fent el bé, acollint els més dèbils de la societat del seu temps i curant els malalts, per tal que recobraren la salut i la dignitat. Per això els cristians a ser sol·lícits envers les persones més fràgils de la nostra societat. Però els cristians també estem cridats a denunciar la hipocresia d'aquells governants que, d'una manera del tot injusta i immoral, descarten els qui més pateixen.



Si els bisbes del País Valencià han denunciat reiteradament (en manifestacions i en declaracions públiques) el matrimoni homosexual, el divorci, l'avortament o el tema de la religió a l'escola, ara, amb valentia, també haurien de denunciar aquesta miserable mesura del TC, que deixa desemparats els més dèbils de la nostra societat. O bé els nostres bisbes no obriran la boca per denunciar aquesta mesura tan injusta?



En la campanya del PP de Catalunya a les eleccions del passat dia 21, aquest partit tenia com a eslògan: «España es la solución». A la vista de com tracten als valencians, tant el govern espanyol i com el TC, hauríem d'adonar-nos-en que per al País Valencià, Espanya és el problema. I és que com ha dit el cardenal Peter Turkson, autor del llibre: «Corrosió. Combatre la corrupció en l'Església i en la societat» i Prefecte del Dicasteri per al Servei del Desenrotllament Humà Integral, «els pobres paguen la festa dels rics». Com sempre.