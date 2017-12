Poner cuerpo a los derechos

El pasado 19 de diciembre se publicó en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana el Decreto 192/2017, de 1 de diciembre, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de selección y provisión de personal estatutario al servicio de instituciones sanitarias públicas del Sistema Valenciano de Salud. Tal y como se expone en su Preámbulo, su finalidad es la adaptación normativa de los procesos selectivos de personal, pues el anterior reglamento era de 2003 y necesitaba urgentemente de una actualización. En este sentido, por vez primera, se recoge expresamente «de acuerdo con los objetivos fijados en el Plan de Igualdad, que cuando la celebración de la prueba coincida con el ámbito temporal para el parto de una participante, tras notificación por parte de esta, la administración habilitará los medios para que, en la medida de lo posible, aquella realice el ejercicio el mismo día y hora que el resto de aspirantes. En el caso de que las circunstancias no lo hicieran posible, se habilitaría otro día para su realización». Me alegra que por fin una normativa contemple que para ejercer los derechos en condiciones de igualdad es necesario tener en cuenta las implicaciones de nuestra diferente biología. Por lo general, en los procesos selectivos de personal para las administraciones públicas, el parto, algo que obviamente sólo afecta a las mujeres, se asimilaba a una enfermedad grave o a una intervención quirúrgica urgente, de tal forma que se perdía el derecho a concurrir a las pruebas de acceso. Pero en marzo de 2014 el Tribunal Supremo sentenció que eso constituía una discriminación por razón de sexo prohibida por la Constitución, argumentando que esa situación «es una circunstancia específica que solamente concurre en la mujer que está a punto de dar a luz, la cual por ese solo hecho ve impedida su normal participación en el proceso selectivo». Ahora, con esta normativa, se da un pasito más para avanzar en igualdad.



Estamos tardando demasiado en comprender que el cuerpo, los cuerpos, con sus dimensiones y capacidades, son un elemento esencial para la construcción de los derechos y, en definitiva, de la libertad. Si las capacidades son diferentes (embarazo) y si hay una evidente construcción de género (sexualidad), hablar de derechos y libertades de «individuos» o de «personas» reviste de una pretendida neutralidad lo que en realidad supone ocultar dominaciones construidas sobre nuestros cuerpos de mujeres. Así es imposible hablar de igualdad. Y si no hay igualdad, no se puede hablar de libertad cuando ésta se invoca no en términos individuales o para beneficio único de la persona, sino en una relación de poder, como ocurre con la prostitución o con la denominada «gestación por sustitución».