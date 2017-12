Canviar d'opinió està ben o mal vist? Si pensem la pregunta, potser, acabem amb una no-resposta del tipus: «home, depén!». La perspectiva històrica, però, amb independència del que fem a títol individual, evidencia un canvi continuat, amb regressió (aparent o real) inclosa en alguns moments. La percepció que té bona part de la societat del patrimoni (mediambiental o arquitectònic), de l?esclavitud, la pena de mort o, fins i tot, dels animals, etc., hem de reconéixer, ha canviat per a bé (no parle dels resultats, que, en molts casos, estan en camí). Un exemple, fa cent anys, només Pere Ibarra maldava contra les destrosses d?horts en el marge esquerre del riu Vinalopó; els prohoms de casa consideraven imprescindible arrancar palmeres per a facilitar l?expansió de la ciutat; a meitat del segle passat s?optà per la conservació, a mitges, dels horts del nucli urbà (molts horts de defora s?arrancaven de nit i se soterraven en el centre del bancal o entraven en el circuit del comerç).



La construcció en els horts de palmeres del nucli urbà és un senyal d?identitat de la ciutat, i s?accentuà durant la segona meitat del segle XX (amb independència de si l?alcalde era de la dictadura o la democràcia, home o dona). Diria que la majoria dels contemporanis, llevat d?alguna excepció, ho aprovaven. Diversos exemples d?obra pública com ara: els col·legis El Palmerar, Hispanitat o Reis Catòlics, IES La Torreta, Conservatori de Música, etc., o la conversió d?horts de palmeres en jardí: Jaume I, l?hort de Monjo o Travalon; construccions privades com en els casos dels hotels de l?Hort del Cura o Milenio i els habitatges unifamiliars del camí del Gat i Candalix, els col·legis de les Jesuïtines o Salesians i un llarg etcétera, poden il·lustrar actuacions urbanístiques del passat recent dins dels horts del nucli urbà. Ara citaré dos exemples dels segle passat, separats seixanta anys, els quals parlen del canvi de percepció i, que, quan aquest ocorre, tarda a generalitzar-se. Tots dos casos referits al mateix hort, el del Xocolater.



El 1948, Alberto Asencio, propietari des de 1946 d?aquest hort, encarregà a l?arquitecte Antonio Serrano la redacció d?un projecte de construcció d?un edifici per al Col·legi l?Assumpció al bell mig de l?hort. L?Ajuntament no autoritzà l?obra, no perquè volia protegir les palmeres, sinó per altres condicions que imposà sobre la propietat futura de l?edifici. Al final, el propietari es limità a sol·licitar permís per a construir «una casa en el huerto»; el 1951, ja oferia la residència dins de l?hort, a visitants de nomenada com Eugeni d ? Ors. En fi, aleshores, construir en l?interior d?un hort estava ben vist.



Un temps després, l?hort del Xocolater canvià de titularitat, passaria a ser de la CAM. Aquesta, el 2005 (INFORMACIÓN 22/07/05), plantejà a l?Ajuntament la construcció i gestió d?un centre cultural al cor de l?hort. Traslladeu-vos a l?època: eufòria constructora amb un horitzó de riquesa infinit, alcaldes excitats fent clots per les ciutats per aparcar cotxes i consellers autonòmics embogits promovent obres com més grosses (i costoses) millor. En aquest context, la comissió d?Urbanisme de l?Ajuntament d?Elx aprovà, per unanimitat (PSOE, PP i EU), el conveni subscrit per l?alcalde que donava el vistiplau a l?actuació anterior (el conveni tenia més ramificacions, que no tractem ara).



Per a l?execució de totes les obres que hem esmentat ha calgut la participació de propietaris, polítics, arquitectes, constructors, de la legislació i de la societat, és a dir, de l?opinió que tenia aquesta dels fets que ens ocupen. Que ningú no s?amague (l?hemeroteca pot traure els colors al més confiat), tot i que la responsabilitat no es distribueix per igual.



Però, en tota societat (i per sort), sempre hi ha algú, en forma d?arquitecte i poeta, associació o regidor díscol, que veu les coses d?una altra manera (dic, «d?una altra manera»). A principi del segle actual, sobretot, ja estava ben estesa una nova visió dels horts del nucli urbà (s?accentuà a partir de la declaració de Patrimoni de la Humanitat): era insuficient no arrancar-los, sinó que, a més, no s?havia de construir en l?interior; un d?aquests grups, entre d?altres, que experimentà la mutació, i manifestà públicament l?oposició, va ser el Col·legi d?Arquitectes. Finalment, i sense atribuir-ho a única causa, l?alcaldia i el propietari de l?hort pactaren deixar «libre de edificación» l?hort del Xocolater (INFORMACIÓN 11/04/07). Les autoritats d?aleshores havien interioritzat que no s?ha de construir en els horts? Improbable. Altres projectes anaren avant, i l?amenaça persisteix. Sí crec que un canvi de percepció en la societat, més la difusió corresponent, pot provocar un replantejament de les decisions (o el canvi d?opinió) del governant. La història del Mercat Central podria tindre un desenllaç semblant a la de l?hort del Xocolater? Que diu el Col·legi d?Arquitectes? I les associacions d?arqueòlegs? Tot amb independència de què la màxima responsabilitat, com diem, rau en els polítics que ens governen. Les ciutats que volen ser habitables treballen per la conversió del seu centre urbà, entre d?altres zones, en espais per a vianants. Mirem les poblacions que van per davant. Canviar d?opinió davant d?evidències no és un deshonor, enganyar sí.