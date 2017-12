Ya está aquí

Cada vez que pongo la tele o la radio sé de antemano el tema de conversación: Cataluña. Ha llegado un momento en el que puedo afirmar con total sinceridad, que estoy harta de Puigdemont, Turull, Rovira y de todos los demás, aunque, confieso, que la situación que estamos viviendo me preocupa muchísimo. A pesar de ello y para una desintoxicación necesaria, hoy voy a hablar de otra cosa: la Navidad.



No sé si el lector se habrá dado cuenta de que la Navidad se acerca a grandes zancadas e inexorablemente se está instalando en nuestras casas, nuestras calles, nuestra televisión, en las películas malas de los sábados y domingos, en cada rincón de nuestro pensamiento, hasta el punto de que nadie se libra de ellas por mucho que lo intente.



En mi caso ya he decorado mi casa con árbol y Belén así como un montón de artilugios de esos que tienen brillantitos de tal manera que me toca cada mañana dedicar bastante tiempo para quitar la brillantina que se ha extendido por el suelo, muebles y por todos los lados.



Las calles no están como siempre pero la crisis se nota: hay muy pocas luces, excepto en la Diputación, y la limpieza ausente como siempre. Está, nuestra ciudad, muy sucia. Yo creo que no barren nada de nada de tal manera que, como los árboles han perdido las hojas, nos encontramos con calles que tienen mantos de hojas muertas de considerable espesor. Además los excremento de las palomas permanecen inmutables en su sitio desde ni se sabe, aunque a lo mejor están así aposta pues como son blancos decoran la ciudad a modo de nieve olvidada en las calles.



En la televisión nos hinchamos a ver anuncios de perfumes de hombres impresionantes y mujeres espectaculares, sensuales, insinuando una atracción motivada por el uso de dicho perfume. La verdad es que a mí me repatea ver tanta tontería y no comprendo como los propietarios de dichas marcas pueden usar tanta perfección corporal cuando la mayoría de los humanos no somos tan perfectos ni tan guapos y, por mucho que usemos dicho perfume, no vamos a brindar en Navidad en un palacio, ni en un yate rodeados por una multitud de servicio a nuestra disposición, ni tampoco nos vamos a ligar a un tipo de esos que se te cae la baba al verlo. Los otros anuncios publicitarios son los juguetes que, imparables, desfilan por la pantalla, algunos de difícil comprensión pues, con lo de los juegos modernos, vemos pocas muñecas, coches de bomberos y, por supuesto, ni un sólo indio o vaquero. Todo son juegos de esos virtuales que solo sirven para luchar y aislarse ante pantallas. Yo creo que esta moda nos pasara factura casi seguro.



En cuanto a las películas de los sábados y domingos , de esas que son tan malas que si te duermes y al rato abres un ojo, sabes lo que ha pasado y lo que va a pasar de tal manera que sigues tranquilamente sesteando. Ahora todas ellas tienen motivos navideños empalagosos, tan empalagosos que te impiden dormir pues son de un sorprendente inimaginable. Menos mal que todas acaban muy, muy bien, como no podría ser de otra manera.



Luego viene lo de las comidas y cenas, los platos guardados que no se pueden lavar en el lavavajillas, los manteles que cuestan sudor y sangre lavar y, sobretodo planchar.



En fin unos días muy entrañables que deseo todo el mundo pueda disfrutar, a pesar de que el cuñado de turno te dé la comida y la cena. Ah! Joyeux Noël monsieur Puigdemont!