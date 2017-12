Puigdemont, el nacionalismo y la pesca del «fletán»

Bélgica es un pequeño país del centro de Europa de unos once millones de habitantes que no nos tiene demasiado cariño a los españoles desde los tiempos de Carlos V y el Duque de Alba, cuando nuestros tercios lograron clavar un pica precisamente allí, en Flandes. Y resulta chocante e incomprensible que siendo un estado fundador de la Unión Europea, donde residen multitud de organismos internacionales y su capital es asimismo la de Europa, hayan mostrado tanta falta de rigurosidad política a la hora de acoger a Puigdemont. Ni siquiera se han molestado en preguntarle cómo fue capaz de considerar como normal el resultado de un simulacro de referéndum en el que cada ciudadano podía votar en el colegio que le viniera en gana, en urnas que en algunos casos venían ya repletas de papeletas desde el origen, cómo se puede proclamar una República para «des-proclamarla» medio minuto después y volverla a proclamar días más tarde pero sólo en plan simbólico y sin efectos jurídicos, etcétera. Parece de todo punto ilógico que Europa pidiera tantas garantías democráticas a aquellos países que deseaban ingresar en su club y sin embargo se muestren ahora tan permisivos, al menos en Bélgica, con tantos disparates y chapuzas políticas propias de repúblicas bananeras, cometidos por su visitante de lujo al que pasean sin ningún pudor por todo su territorio como héroe de leyenda.



Y es precisamente desde allí donde se encuentra disfrutando unas vacaciones pagadas, todavía no se sabe por quién, que don Carles nos amenaza con no volver a nuestro país si no se le ofrecen las garantías necesarias, manifestando además que está perfectamente preparado para vivir el resto de sus días fuera de nuestras fronteras si fuere necesario. Ahí queda eso, seguro que media España ya está llorando por tan sensible pérdida.



Bromas aparte considero que ésta simpleza del expresident, que a bote pronto puede sonar a chiste malo y barato de solemnidad, es la perorata más coherente que ha salido de su boca desde el inicio del burdo sainete en que ha derivado el acontecer político de Cataluña en los últimos meses, pues parece normal que a un individuo que ha propagado a los cuatro vientos y ante toda la prensa internacional el pésimo concepto que tiene de España y de los españoles, no le merezca la pena residir en ella ni un minuto más. Ahora bien, que deje ya de considerarse un exiliado toda vez que España, estado de derecho y miembro de la UE no tiene, por ser incompatible, expatriados políticos y por tanto sólo podrá aspirar a ser un prófugo de la justicia española, que es su condición actual, le guste más ó le guste menos, que eso ya es harina de otro costal.



Hay quien suele encasillar a los políticos en tres categorías, los buenos, los mediocres y los malos, aunque también los hay que añaden un nivel o condición más, los «mentecatos de clase especial». En la primera posición cabría incluir a personajes de la talla de De Gasperi, Schuman, Adenauer, Monnet, etcétera, que a mediados del siglo pasado decidieron acabar de una vez por todas con esa cruel repetición de guerras mundiales que desangraban el viejo continente cada 20 años, y a fe que lo consiguieron. Emplearon un método aparentemente sencillo pero de una eficacia brutal, como fue el «anestesiar» a los aguerridos y exacerbados nacionalismos que eran el germen de todos los conflictos. Empezaron creando la CECA (Comunidad Europea del Carbón y el Acero), continuaron con la llamada Europa de los Seis (Tratado de Roma), y seguidamente con la colaboración de otros europeístas convencidos como Helmut Kohl, Felipe González, Jacques Delors, etcétera, se llegó a Maastricht y a la Europa actual de los 27. Hay quienes critican que queda mucho por hacer, sin duda, que se ha avanzado más en el tema comercial (la llamada Europa de los mercaderes) que en el de las personas, muy cierto también, pero nadie con sentido común puede negar que se ha dado un paso de gigante, que el continente pertenece al denominado primer mundo en nivel de vida y que, excepción hecha del muy desgraciado episodio de los Balcanes a mediados de los 90, a nadie se le ha ocurrido en los últimos 72 años sacar los tanques a la calle para invadir al vecino, algo insólito si comparamos con tiempos anteriores.



Y después de lo conseguido con tanto esfuerzo en tres cuartos de siglo, surgen ahora como contraposición a lo anterior, quienes abogan por la restauración y resurgimiento de los nacionalismos puros y duros, con himno y bandera propio, cuanto más excluyentes mejor para evitar contagios, y defendiendo a capa y espada para cada pueblo, aldea o villorrio, el llamado «derecho a decidir», que al parecer es la panacea que nos puede transportar al séptimo cielo.



En vista de todo esto me declaro firme defensor de la idea del señor Puigdemont de fijar su residencia fuera de España para siempre y que sepa que cuenta desde ya con mi apoyo más ferviente para llevarla a efecto. Es más, si acepta mi consejo, le recomendaría que eligiera Canadá y concretamente Quebec. Allí podría practicar el noble deporte del «referéndum de independencia semanal» y el tiempo que le sobre dedicarlo a la pesca del fletán, que tanta riqueza aporta a aquel país.