With or without you

Festival String Lucerne

ADDA. Sala Sinfónica

05/XII/2017

Cinco estrellas

Renaud Capuçon, violinista/director.

Obras de E. Edgar, F. Schubert y Mozart.

Circula por internet un vídeo de música clásica que está levantando cierto revuelo: un fragmento en concierto de la Consagración de la primavera de Stravinsky. Nada extraordinario si no fuera por un detalle substancial: no hay director dirigiendo a la orquesta. Claro, que la obra emblema de la complejidad rítmica -para el gran público- se pueda interpretar sin director puede herir sensibilidades tanto como agitar ánimos. No tardan entonces en saltar los apóstatas del igualitarismo para señalar la idealidad de esta forma de hacer música en la que todos están en el mismo nivel de protagonismo sin una persona que imponga su forma de ver la obra. El problema es que esto es una falacia. Ni hay igualdad, gracias a Dios no somos iguales, ni hay ausencia de mando. Basta con observar las carátulas de la discografía del grupo que ha hecho la proeza con el Stravinsky: Les Dissonances. En todas aparece, por supuesto, el nombre del grupo, pero, y casi en el mismo tamaño tipográfico, el de David Grimal. El violinista creador de la orquesta insiste en hablar de términos como colectivo artístico, libertad o diálogo, pero, y para que me entiendan, cuando se nombra el grupo su nombre aparece hasta en la sopa: como si fuera un director a la antigua usanza, sólo que toca. Y claro, esto empatiza. Pero lo cierto es que desde que las agrupaciones de música fueron aumentando en número de músicos, la figura del director se hizo cada vez más necesaria; entiendan que lo normal hace tres siglos era tocar casi siempre obras nuevas que los músicos no conocían o ni siquiera habían estudiado, necesitando, por eso mismo, una persona que los coordinara. Otra cosa son los tiempos actuales en los que el conocimiento de un repertorio trillado hasta el hastío es tan profundo que la figura del director se puede omitir, al menos de manera virtual: en los ensayos, al final, alguien tiene que consensuar y resumir la última palabra.Por esto mismo en el concierto del pasado martes en el ADDA el violinista francés Renaud Capuçon ejerció de director sin tan siquiera hacerle un gesto a la orquesta. Una orquesta de este nivel no necesita coordinación: necesita alguien que unifique el criterio con el que se va a hacer la música y poco más. Claro está que cuando se trata de una agrupación con el historial que tiene ésta no está claro quién se adapta a quién, en el caso de que fuera necesaria la adaptación. De cualquier manera, el Mozart que hizo Capuçon fue impecable en articulación, dinámicas, fraseo y, resumiendo, en buen gusto. Y buen gusto es lo que se pedía a cualquier interprete en la época de Mozart y este buen gusto se resumía en una idea: la capacidad de dominar las pautas estilísticas de cada tipo de música. Y en esto el señor Capuçon fue sobrado: bastó ver el cambio de actitud, de sonido, de utilización del arco, etc. cuando se trató de tocar el siempre hiriente Schubert en la segunda parte. Con todo, ese nivel de buen gusto se vio desde que el Festival String Lucerne interpretó de una manera a la vez tan intensa como íntima la Serenata para Cuerdas de Edgar y con una plasticidad tan extraordinaria que casi se podía tocar. El punto culminante llegó con la Sinfonía nº 39 Kv. 201 de Mozart que cerró el concierto, ahora ya sin director, de una manera tan libre como concentrada en un concierto que, sin duda, tendrá que grabarse con letras de oro en la historia de esta ciudad.