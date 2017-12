La vieja política

Si alguien me preguntara quién soy yo para dar mi opinión sobre los asuntos públicos, contestaría a la manera de Rousseau que soy ciudadano de un Estado libre, miembro del poder soberano a quien el derecho de votar le impone la obligación del interés y que precisamente lo hago por no dedicarme a la política en sentido estricto, en caso contrario no daría opiniones sino que me emplearía en la acción política y, en todo caso, en su argumentación.



Hoy es el Día de la Constitución. Las formas son las formas y el Estado despliega hoy toda su liturgia para celebrar la ley fundamental, nuestra biblia civil. Digo biblia porque hay quien la enarbola, cuando interesa, como si hubiera sido dictada por Dios, atemporal, eterna, inmutable. De hecho, vemos continuamente cómo muchos políticos se escudan detrás de las leyes para no hacer política. De los políticos esperamos capacidad para resolver los problemas desplegando toda la creatividad posible en la búsqueda de soluciones políticas dentro del marco legal, porque para impartir justicia y aplicar los principios legales en la resolución de conflictos está el Poder Judicial.



La falta de creatividad de nuestros políticos se manifiesta por doquier, pero la apreciamos en la política local de manera especial cuando vemos la incapacidad de algunos para salirse del guión establecido por los poderes superiores del partido. La realidad no existe, se construye y la construyen los aparatos del partido. Luego vemos a los políticos locales intentando hacer encajes de bolillo para hacerla casar con la realidad, la de verdad, la cruda del día a día.



Mucho me está sorprendiendo la actitud de Ciudadanos Elche. Ya no hablo de creatividad política, simplemente de músculo democrático y de espíritu crítico. No sé si esto se deberá a la falta de experiencia y la cándida pureza del que no ha descendido todavía a la realidad del Gobierno, o más bien a la incapacidad de articular un discurso propio para Elche que vaya más allá de la repetición de mantras a los que David Caballero nos tiene acostumbrados.



El pasado sábado el jefe de prensa de Cs Elche publicaba una tribuna en respuesta a la columna de Joan Antoni Oltra a propósito de los presupuestos municipales y del papel de Cs en su aprobación. La tribuna venía a decir que Oltra era un desagradecido porque él mismo «había bebido y comido» de la política. Efectivamente, Oltra puede ser un desagradecido, si quiere, porque fue elegido por las urnas. En cambio, los que son elegidos a dedo para el cargo, como los jefes de prensa, deben agradecimiento, cuanto menos, servilismo, cuanto más. En cualquier caso, vemos que se trata de argumentos de gran peso político e intelectual para defender ideas políticas. ¿No les parece curioso que hayan tenido que delegar en el jefe de prensa esta tarea? ¿No les parece una falta de valentía propia de la vieja política? Si tienen que recurrir a cuestiones personales para defender políticamente sus acciones cuando están en la oposición, no quiero ni pensar cómo pueden reaccionar si llegan al Gobierno. Yo, al menos, espero algo más de los representantes de un partido de la nueva política para quienes la Constitución se ha convertido en un modelo de vida. Aunque Oltra titulaba su columna como «Un tripartito y medio», yo la habría titulado «Un tripartito más uno», más en su día Gonzalo Espinosa, el número 6 de la lista de Cs por la provincia de Alicante al Congreso de los Diputados a quien el alcalde colocó de personal eventual cuando la salida de Ilicitanos por Elche dejó en minoría al Gobierno con la idea, por decirlo sutilmente, de aproximar posturas entre el tripartito y Cs. No sé ustedes, pero a mi esto no me parece una forma innovadora de hacer política. Algo innovador sería que Cs lo hubiera explicado y argumentado suficientemente, si es que es posible. Es decir, que el apoyo de Cs tampoco nos sale gratis a los ciudadanos.



En una entrevista reciente a la profesora Máriam Martínez-Bascuñán sobre su libro Populismos un periodista le preguntó si Cs era un partido populista. Respondió que no se podía hablar en este caso técnicamente de un partido populista, pero que creía que era un «partido frívolo que ha simplificado temas profundos». Seguramente sea éste un buen término para describir la política de Cs en Elche, la frivolidad que es compatible con la ambigüedad, de la que hablé en otra ocasión a propósito de Cs. Esto explicaría lo difícil que resulta realizar un análisis de este partido en nuestra ciudad, ya que no llegan a decir claramente qué modelo de ciudad defienden más allá de la típica retórica mediática con una imagen tan meliflua y almibarada como desprovista de sustancia política. Se jactan -y hay que decir que les honra- de que se han reunido con una gran cantidad de asociaciones para elaborar sus propuestas a los presupuestos, pero vistas estas propuestas en conjunto nos damos cuenta de que son un intento propagandístico de dar formal y estéticamente respuesta a los cuestiones más electorales, pero políticamente insustanciales e incoherentes en su conjunto. Nihil novum sub sole.