Marcha por unas pensiones dignas

Ayer llegó a Elx la marcha que, convocada por CC OO y UGT, recorre el País Valencià, desde el pasado 30 de septiembre y que el próximo 9 de octubre desembocará, desde todo el Estado, en Madrid y que tiene como objetivo reclamar la garantía de las pensiones y su poder adquisitivo al Gobierno central.



Que el futuro de las pensiones no está nada claro es una preocupación en estos momentos en la sociedad española. Lo es para los pensionistas actuales que ven cómo el Gobierno de Rajoy ha vaciado la «hucha de las pensiones», que ha pasado de 66.000 millones de euros a 11.602 millones bajo su mandato. Pero también lo es para aquellos que se acercan a la edad de jubilación.



Ante esta injusta situación, CC OO y UGT reclaman soluciones. ¿Cómo se puede decir que hemos salido de la crisis y se están subiendo las pensiones un 0,25% desde hace años? ¿Qué culpa han cometido los pensionistas para estar siendo los paganos de esta crisis? La inmensa mayoría han cotizado entre 35 y 40 años. Se han pagado su pensión más que de sobra. El Estado no les está regalando nada. Además, desde que empezó la crisis, están siendo, en gran medida, el soporte de muchas familias. Con la pensión de los abuelos se hacen milagros para sobrevivir hijos y nietos. Gracias a los pensionistas se está amortiguando el impacto de la crisis en muchos hogares.



Las reformas introducidas por el PSOE en 2011 y, especialmente, el PP en 2013 han supuesto una agresión a los derechos de los pensionistas. Se alargó la edad de jubilación, se aumentó la penalización en la jubilación anticipada y, especialmente, se rompió el principio del mantenimiento del poder adquisitivo. Gracias a Rajoy ya no suben el IPC, ahora suben el 0,25%, o sea, uno o dos euros mensuales para la mayoría. Se está perdiendo poder adquisitivo.



En España hay 9.539.644 pensionistas. De ellos 311.539 son de la provincia de Alicante, según datos de la Seguridad Social de septiembre de este año. La pensión media de todos ellos es de 887 euros mensuales. En el caso de los 139.777 jubilados alicantinos, del régimen general, la pensión media es de 1.014 euros mensuales, pero en el caso de los autónomos es de 698 euros al mes. Aún peor lo tienen las jubiladas alicantinas cuya pensión media está en 621 euros mensuales. Y eso que estamos en la «millor terreta del món». La mitad de las pensiones en España no llega al SMI. O sea, 5.000.000 de personas cobran menos de 707 euros al mes.



Y esto pasa con aquellos que ya están jubilados pero el panorama para los que se acercan es, en muchos casos, de miedo. De los 25.943 parados que estaban inscritos en Elx, según datos oficiales, sólo 12.917 cobraban algún tipo de prestación, aunque la contributiva sólo la percibían 5.602 de ellos, los otros 7.315 cobraban subsidios, RAI, etc., o sea, unos 426 euros mensuales. Imaginen lo que estarán cotizando para su jubilación estas personas. Y, por si faltaba algo, del total de parados inscritos en Elx, con datos que aporta CC OO del Baix Vinalopó del SEPE, hay 13.026 que no cobran nada estando paradas y registradas. Y, por tanto, no están cotizando nada para su jubilación. Gran parte de estas personas, según datos oficiales, se acercan a los 50 años y, si su situación no cambia, y no es fácil que lo haga, llegarán a la edad de jubilación sin haber cotizado nada o casi nada en sus últimos años y, aunque tengan 25 ó más años cotizados de antes, si no los tienen entre los últimos 15 ó 16 van a ser penalizados muy seriamente. Y eso por no hablar de los que, hartos de esperar, están parados y sin registrar por haber perdido toda esperanza.



El tema de las pensiones no está nada claro. El Gobierno parece que no tiene prisa en adoptar medidas para resolver estas dudas. Dijo que el Pacto de Toledo se reuniría para debatirlo y, después de varios meses y alguna foto, estamos igual o peor. Los sindicatos ofrecen soluciones y exigen medidas. Hay propuestas sobre la mesa para mejorar los ingresos de la Seguridad Social, desde la lucha contra la economía sumergida, supresión de «tarifas planas», destopar las bases máximas de cotización, políticas de empleo que favorezcan la contratación en sectores sociales muy demandados, etc.



Ante la insensibilidad del Gobierno se ha lanzado esta movilización por toda España, ha cruzado el País Valenciano, seguirá por Murcia y llegará, junto a otras, a Madrid para reclamar lo que es justo. Apoyémosla en la medida de nuestras posibilidades por un futuro mejor.