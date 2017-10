Ver en la niebla lo que otros no ven

Celebramos la semana pasada en Benidorm el I Encuentro Nacional de Mediación organizado por SUMA al objeto de poner encima de la mesa la necesidad de implementar la vía de la mediación en la solución de los conflictos en la empresa y la Administración Pública. Y ello, ante las dificultades que los propios seres humanos ponemos para arreglar las diferencias que existen sobre los diferentes puntos de vista que tenemos para ver las cosas, lo cual es lógico. Pero lo que no es lógico es el enconamiento y perseverancia en no dar las partes del conflicto su brazo a torcer para buscar luz donde las mismas nada más que ponen oscuridad.



Es evidente que en un conflicto puede que alguien tenga más razón que el otro, pero estos no pueden eternizarse basados y centrados en el enfrentamiento, porque al final nadie gana y todos pierden. Y quien tiene más razón debe tener la clarividencia suficiente como para conocer qué pasos deben darse para cerrarlo y empezar a curar las heridas que este ha dejado.



En este encuentro sobre mediación dejamos claro la semana pasada que hay conflictos que existen porque se han ido dejando apartadas las soluciones, y el crecimiento de las diferencias ha hecho estallar bruscamente una bomba que se estaba gestando por no recurrir a una solución en su tiempo y en sus formas. Incluso, reclamamos que en conflictos de envergadura, como los que vive este país, se debería recurrir a un mediador con ascendencia y con «autoritas» y «potestas» para poder sentar las bases de una mediación que cierre esa distancia que existe entre las partes. Y ello, porque el intercambio de opiniones de las propias partes sobre las formas de enfocar un conflicto no va a llevar a una solución ante situaciones que están enquistadas y en las que las propias partes no van a dar su brazo a torcer, porque piensan que todo es blanco o negro, y que no les valen los grises. Y si una de ellas se quiere cerrar en su posicionamiento sin alternativa alguna hay que dejarle claro que eso no es posible, pero debe hacerlo un mediador.



Pues bien, en este encuentro de Benidorm destacó con acierto el abogado y experto mediador Gonzalo Iturmendi, que hay personas inteligentes que tienen el don de ver en la niebla lo que otros no pueden ni quieren ver. Y en esta clarividencia pensamos que está la base del gran mediador que puede situar a las partes del conflicto en la solución o soluciones que ellos mismos no pueden ver ya, por la niebla que se ha creado a su alrededor. La niebla de los conflictos hace que se llegue a un punto donde ya no puedes ver absolutamente nada, pero dado que te tienes que seguir moviendo lo único que haces es pegar bandazos de un sitio hacia otro sin saber ya donde están ni el sur ni el norte. Y lo peor es que aunque uno quiera resolverlo la otra parte puede que obstaculice cualquier forma de resolver el conflicto, porque ya lo único que quiere es torpedearlo y hasta evitar las soluciones, porque hasta se mueve con más fuerza y naturalidad en el enfrentamiento que en la búsqueda de soluciones. Y ello, pese a saber que perderá y aunque arrastre a los suyos a la más absoluta oscuridad.



En cualquier caso, la perpetuación del conflicto lo único que hace es desgastar a las partes del mismo y crear una coraza, cada vez más grande, que impida cualquier acercamiento. Por ello, la intervención de un mediador que tenga la suficiente capacidad de sentar a las partes y hacerles reflexionar sobre lo absurdo de las posiciones enfrentadas se torna en imprescindible para que los problemas se resuelvan, ya que el mediador puede «nadar» entre la niebla, que es lo que las partes ya no pueden hacer. Y su posición de profesional en la búsqueda de soluciones, junto a la mayor clarividencia por su neutralidad, le posicionan en una situación que hará posible que encuentre algún punto de unión que haga que cese el enfrentamiento. Y lo que ellas mismas ni han querido ni han buscado encontrar se lo hará ver el mediador por esa capacidad de separar lo que no es importante y dejar lo que sí lo es. Porque quien no quiere negociar impide que alguna de las partes pueda poner sobre la mesa medidas para arreglarlo y, sin embargo, el mediador es quien tiene la capacidad de ver en esa neblina la mejor solución. O si no es la mejor, al menos sí que puede ser una solución para relajar las tensiones y suavizar esa confrontación. Pero para ello, ambas deben dejar que alguien pueda sentarlas en una mesa de negociación y en esa neblina permitirle que les haga ver lo que una o ambas no quieren ver.