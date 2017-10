Lo vuelvo a hacer!. Me dispongo a darle a la tecla sin tener ni «pajorera» idea de lo que va a pergeñar mi «cabesica» loca (según algunos, que, seguramente, tendrán más razón que un santo, aunque yo todavía no me he «enterao», pese a que ya voy teniendo una edad). Lo dicho, no sé cómo empezar a desparramarme en esto de juntar letras para tratar de poner negro sobre blanco lo que me ronda por la sesera, porque, una vez más, no me apetece, ya que, como canta el «nen» del Poble Sec, «las musas», últimamente, pasan de mí como de un «mojón» como el sombrero de un «picaor». Sin embargo, aprieto los dientes, me enchufo la música -hoy me ha «dao» por Joaquín Sabina- para ver si «me se» ocurre algo y, mira tú por donde, la primera «cansión» que sale es «Lo niego todo». ¡Pues vale, Quino -¡anda, como el honorable Puig!- «lo niego todo, incluso la verdad», como dice el jienense!. Porque ¡mira que me han «colgao» sambenitos, tanto a nivel profesional como personal!, pero, como siempre -y como suele recordarme mi hermana-, me lo paso por el arco del triunfo y «lo niego todo, incluso la verdad», ya que he trabajado en lo que me ha gustado, he dicho lo que he querido y, encima, me han pagado, además de que, la verdad, ¿qué queréis que os diga?, como diría el adalid de la política evolutiva, defensor del «bolivarismo» represor de la voluntad popular venezolana y valedor de la pulcritud ética y la recta moral, pero aplicando, ¡eso sí!, la ley del embudo -a saber, lo ancho «pa» mí y lo estrecho «pa» ti-, que no es otro que el podemita Pablo Iglesias. Un proverbio chino dice: «Trabaja en algo que te guste y no trabajarás nunca». ¡Vengan días y caigan ollas!.



¿Qué queréis que os diga?. Pues que, como canta Sabina, no soy «ni ángel con alas negras/ni profeta del vicio/ni héroe en las barricadas/ni ocupa, ni esquirol/ni rey de los suburbios/ni flor del precipicio». ¡Y lo sé!, porque me tengo por un tío normal, del montón, y más simple que los mecanismos de un botijo y un pozal juntos y que, aunque hay quien piensa lo contrario, trata de pasar desapercibido, pese a que algunos -¡vaya por Dios, nunca llueve a gusto de todos!- consideran que soy prepotente y despótico. ¡Creo que no es cierto, pero, como suele decirse, cuando el río suena agua lleva!. De todas formas, siempre me ha «resbalao» lo que se me achaque, aunque tampoco quiero decir con esto que por un oído me entre y por el otro me salga, ya que toda piedra hace pared y siempre es bueno conocer la opinión de los demás para tratar de mejorar. ¿Verdad?. Es como lo que se dice de un equipo -sea del deporte que sea- cuando gana o pierde: ¡ni antes era tan bueno (cuando ganaba), ni ahora tan malo (cuando pierde)!. Por eso, «lo niego todo/aquellos polvos y estos lodos/lo niego todo, incluso la verdad (...) la leyenda del suicida/y la del bala perdida/la del santo beodo/si me cuentas mi vida/lo niego todo».



Y metido en cuestiones «filosófico-musicales», me viene a mi particular memoria histórica -no la que impulsó el ex presidente Rodríguez Zapatero y sobre la que «hablé», es un decir, el viernes «pasao» en la UMH- una «coplica» que Joan Manuel Serrat nos regaló en su disco «Mediterráneo»: «Pueblo Blanco», del que dice que está «colgado en un barranco» y por el que «por no pasar, ni pasó la guerra». El «nen» -el del Poble Sec, no el de Castefa, que ese es Edu Soto-, asegura que «si yo pudiera unirme/a un vuelo de palomas/y atravesando lomas/dejar mi pueblo atrás/juro por lo que fui/que me iría de aquí/pero los muertos están en cautiverio/y no nos dejan salir del cementerio». Pues eso, que uno está hasta los «bembembes» de «tontás», pero tiene más miedo que hambre para resetearse y dejar atrás cosas que no aportan nada, pese a que se dice que lo importante es que hablen de uno, «aunque sea bien». Según mi más que discutible criterio, lo mejor es que no hablen; ¡ni bien ni mal, porque terminan cagándola!. Tengo muy claro que los deportes nacionales por excelencia -sobre todo en un pueblo como la Muy Noble, Leal y Siempre Fiel Ciudad de Orihuela- son el cotilleo y la envidia y eso nunca va a cambiar, puesto que no seríamos nosotros; seríamos holandeses, suecos, noruegos o de una galaxia por descubrir. ¡Yo soy tu padre! ( Darth Vader-La Guerra de las Galaxias). ¡Vamos, que a la gente le gusta vivir la vida de los demás, porque la suya es muy aburrida!. En mi caso, diré que ¡tengo dos vidas, la mía y la que otros se inventan!. ¡Qué le vamos a hacer!.



Y os preguntaréis, ¿qué le ha «pasao» a este rascachán/mangurrián?. ¡Pues no me ha «pasao» nada, sólo que estoy hasta los «webs» de perdonavidas, salvapatrias y bocachanclas!. Cuando se quiera saber algo lo mejor es preguntárselo al interesado, de lo contrario «lo niego todo, incluso la verdad», o, como Emilio, el espionaje de «wasaps»!. ¡De Catalonia, Iván, hablaremos otro día!; ¿vale?. ¡Ahí te quedas, Contreras, que yo me voy a Cox!.