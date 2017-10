¿Qué pasará si dimite Échavarri?

Preso de las rayas rojas que su formación política y otras se impusieron para recuperar la confianza perdida de los ciudadanos tras tantos lustros de corrupción y preso también de sus propias palabras cuando exigió que Sonia Castedo se marchara, al alcalde de Alicante, el socialista Gabriel Echávarri, sus propios socios le exigen que dimita ahora por coherencia después de resultar imputado por los fraccionamientos en Comercio. Echávarri sin embargo resiste. Dice que no se va y arguye dos motivos: el primero, que sólo está investigado por un delito supuestamente administrativo, el mismo argumento que defiende Ximo Puig a la desesperada por intentar salvar la capital valenciana más importante que conserva el PSOE; sin embargo, a Echávarri se le pide dimitir no por una cuestión técnica sino por una razón ética: porque así se lo exigió él a quienes estaban en su misma situación. Y el único patrimonio tangible que tienen los políticos es su palabra.



También dice el alcalde que si arroja la toalla en quince días gobernará el popular Luis Barcala, lo que puede ser cierto porque nadie sabe qué hará Nerea Belmonte. Pero el tripartito naufraga sin que Barcala le ayude porque sus propios socios han perdido la fe: Compromís, curiosamente el que más aliento había prestado al primer edil con su portavoz Natxo Bellido al frente, es el que ahora ha llegado más lejos contra el alcalde, alertándole de que romperá el pacto si no abandona; Guanyar, acérrimo enemigo del PSOE, también le ha exigido su dimisión pero Pavón no ha amenazado con romper.



Curioso. Caótico. En otras poblaciones donde también están gobernando coaliciones de izquierdas, uno podrá estar de acuerdo o no con lo que han hecho, pero han hecho algo. Aquí, no. Destrozado por sus cuitas internas, este gobierno local no ha sido capaz de solucionar ninguno de los retos que le dejó la herencia envenenada del PP, ni en el urbanismo, ni en el bienestar social, ni en el comercio, ni en la memoria histórica. ¿Quieren saber qué pasará en Alicante, en sus calles, en la gente que cada día se levanta al alba para ganarse la vida si mañana se va Echávarri? Probablemente, nada. Y eso es lo más triste. Tanto tiempo esperando...