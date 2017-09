Los robots no tienen vacaciones

Entre otras diferencias importantes entre humanos y robots hay una destacada: ellos no necesitan vacaciones. Su concepto de «recargar pilas» es absoluto, no figurado. Pero en ningún caso necesitan del alejamiento, de perderse, marcharse y además disfrutarlo. Así que el turismo como industria, repito: «como industria» (curiosa unión de los sectores secundario y terciario) tiene un gran futuro. E incluso un gran potencial como generador de empleo. Y lo dice el Parlamento Europeo, nada menos. O ellos han descubierto, tarde, a Paco Martínez Soria o esas décadas de mala conciencia que siempre padecimos los españoles con respecto a nuestra inveterada solución para aquella maltrecha balanza de pagos pre-comunitaria tenían muy poco sentido. El turismo no era el medio de salir de la autarquía sino un fin en sí mismo, como nosotros lo tratamos siempre con extraño e ignorado acierto. Y era, y sigue siendo un fin, porque es un fenómeno humano, demasiado humano. Ni aunque ese inevitable proceso robotizador que nos va a dejar a todos en el paro llegara al turismo y usurpara la prestación de los servicios que requiere, cosa difícil de creer, lograrían deshumanizarlo. El turismo necesita de un entorno en el que la interrelación con nuestros semejantes es fundamental. Sea para reencontranos o para alejarnos, pensando en volver, como cantaba Serrat. Porque el turista vuelve a su origen, como decía Paul Bowles, es el viajero el que no sabe si regresará algún día. Confieso que asisto perplejo a este ascenso a la peana del turismo, después de que durante décadas las élites demonizaran que el vulgo (o sea la mayoría) pudiéramos hacer lo mismo, por cuatro duros, que antes solo hacían ellos. El lado oscuro de la masificación nos ha llevado en algunos sitios a la turismofobia, un peaje que hay que pagar cuando se unen ritmos de vida distintos. Da igual. Sigue siendo un gran invento. Y nosotros lo tenemos patentado.