El voto de la necesidad

Siempre me ha llamado la atención la preocupación de nuestros políticos por la redistribución justa de los recursos en nuestra ciudad. Y, especialmente, por los desvelos que han manifestado históricamente por aquellos barrios que presentan mayores necesidades, por tratarse de núcleos con un alto índice de población socialmente vulnerable, como son Los Palmerales y San Antón.



Este pasado verano asistimos a un episodio épico en nuestra ciudad con la inauguración de la famosa piscina del barrio de Los Palmerales, que tanto rifirrafe político había generado en los últimos tiempos. Más allá del bautismo inaugural de las aguas por parte de Jesús Pareja y de Mireia Mollà, con baño incluido -eso sí, con más brío que el de Fraga en Palomares- y de los reveses del alcalde en las nuevas pistas de tenis; tuvo que ser uno de esos pocos momentos dulces para los políticos. La noticia venía muy bien recogida por este diario. Tanto que uno casi se imaginaba el momento-espectáculo de Jesús Pareja, no sólo entregando la piscina, sino también, faltaría más, anunciando que esto era sólo el principio de algo más: gimnasio al aire libre y quién sabe si una pista de fútbol con césped artificial o incluso de pádel. En fin, que todo es poco para Los Palmerales. Lo que parecía extraño era que se inaugurara el 16 de agosto, llegando casi al final del verano. Al menos, no han tenido que esperar hasta la próxima campaña electoral.



Cuando se ponen por medio los intereses electorales, ya no sabemos si hablamos de justicia, de caridad, de misericordia o, simple y llanamente, de la perversión que supone aprovecharse de la necesidad en cualquiera de sus modalidades para lograr el voto. Evidentemente, en todo votante hay un interés y en todo partido político, una oferta en forma de compromisos recogidos en el programa electoral. Pero éste no es el caso. Estamos ante uno de los vicios más antiguos del mundo: aprovecharse de la necesidad y, especialmente, de la vulnerabilidad para alcanzar un beneficio, como puede ser un rédito electoral. La necesidad moviliza el voto como ninguna otra cosa. Si no, vayan a ver los colegios electorales en las próximas elecciones en estos barrios y revivirán tiempos pretéritos.



Aunque todos los partidos tienen predilección por el voto de la necesidad. Seguro que tienen en la mente cómo el Partido Popular y, sobre todo, Mercedes Alonso ha centrado gran parte de sus esfuerzos y ha hecho causa con la necesidad de rehabilitación del barrio de San Antón para ganar las elecciones. Tanto como el Partido Socialista ha centrado siempre muchos esfuerzos en el barrio de Los Palmerales; aunque, para ser honestos, este siempre ha sido objeto de deseo compartido entre ambos. No obstante, algunos candidatos tienen más predilección que otros. Recuerden, por ejemplo, el caso de la afiliación irregular que azotó al PSOE en Elche en 2014, obligando a crear una gestora y desencadenando la dimisión del secretario general de la agrupación ilicitana, Antonio Rodes, que de algo debe de saber mucho, porque es hoy el director general de la Sociedad de Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana. ¿De qué barrio venían muchas de esas afiliaciones? Ya se lo imaginan. Igual se convirtió en una especialidad, pues fue también Antonio Rodes el encargado de cerrar la última campaña electoral en un mitin en Los Palmerales.



Sea como fuere, parece que tampoco surte mucho efecto, pues no se aprecia una mejora significativa de los barrios. Las infraestructuras sólo aparecen cuando hay elecciones y son desmontables.



¿Cuál es la línea que separa el democrático proselitismo político del clientelismo caciquil? El segundo no busca convencer sino comprar la voluntad política, que todavía se convierte en un hecho más mezquino, cuando el que compra lo hace por la necesidad del que se vende. La responsabilidad de los partidos políticos se debe manifestar no sólo cuando sus miembros están en el Gobierno, sino, especialmente, en todas y cada una de las acciones que realizan para llegar a él. Y en este sentido opino que no sólo no actúan democráticamente, sino que generan dinámicas antidemocráticas.



Estos dos barrios se merecen una atención preferente por justicia y nada más que por justicia, esté quien esté en el Gobierno; porque es la única forma de garantizar una sociedad futura más cohesionada, equilibrada y, en definitiva, más justa.