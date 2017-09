Bombas Gens: una experiencia privada

En Valencia, esta vez a cargo de la sociedad civil, de la iniciativa privada, se ha abierto un nuevo espacio expositivo, más que eso, un centro cultural, a partir de una colección de arte privada, creada por la Fundación Per Amor a l'Art, con asesoramiento de Vicente Todolí. Una prueba más de la vitalidad de una sociedad activa, informada, que entiende como una responsabilidad esencial el cultivo y el desarrollo de todos los instrumentos posibles para potenciar el acceso a la cultura, a la información del arte, a todos los sectores de la sociedad. Para ello se ha restaurado un espacio excepcional, la antigua fábrica de bombas hidráulicas, una arquitectura art decó, una restauración exquisita pero básica, sin estridencias, que conserva su origen al mismo tiempo que la funcionalidad como espacio expositivo. Una iniciativa a aplaudir. La primera exposición, con una selección de la colección que le da origen, nos muestra un criterio y una lectura muy formados del arte, de las derivas que han condicionado su dinámica tanto en el siglo XX, su segunda mitad, como en el XXI. La colección se basa fundamentalmente en la fotografía y en el arte abstracto, y esta exposición, titulada



¿Ornamento=delito? nos lleva al debate sobre la autonomía del arte, sobre la búsqueda de lo esencial de sus formas que dio lugar a la abstracción, al informalismo en la primera mitad del XX, y la consiguiente o paralela mezcla de lenguajes que siempre impuso el debate sobre lo decorativo, lo superfluo. Hoy están asumidas, en la heterogeneidad, transversalidad que define nuestro tiempo, esas aportaciones de la ilustración, del cómic, de la fotografía documental, del cine, de la geometría más efectista, del happening y la performance?, al lenguaje abstracto de la pintura. La mirada contemporánea de la fotografía ha buscado la introducción de la abstracción al tiempo que revisa e introduce nuevas lecturas de la imagen, del paisaje, de la historia y del documento.



La selección presentada nos muestra un criterio museístico quizá todavía por definir, pero que estamos seguros se irá concretando en las sucesivas exposiciones. No están los nombres habituales, aunque no faltan nombres de peso, pero no recurre a los itinerarios que se hacen presentes con irremediable repetitividad en casi todas las colecciones nacionales. Sorprende gratamente la inclusión de jóvenes como Inma Femenía o Nicolás Ortigosa, con trayectorias consistentes, que se ven en esta maravillosa oportunidad de contrastar su trabajo en una lectura de estas dimensiones.



Por comparar con la ciudad desde la que hablamos, cabe preguntarse si la sociedad de Alicante es capaz de un proyecto de este tipo. Es un tanto absurda la comparación, cuando ni siquiera tenemos un museo de arte contemporáneo que funcione como tal. La gestión cultural está en manos de las instituciones públicas, sin posibilidad de que profesionales independientes puedan acceder a ellas a través de un concurso público, para ofrecer alguna alternativa a lo establecido.