De princesas y muñecas

Desde Seúl, una amiga nos manda una foto tomada en el autobús. A simple vista es la imagen una joven asiática sentada muy inmóvil, incluso para una instantánea, con el vestido tradicional coreano hanbok.

El hieratismo y lo inusual de la indumentaria te hacen darte cuenta de que es una muñeca.

La viajera, junto con la foto, nos envió un enlace a internet donde se ve que, desde agosto, estas pasajeras de plástico forman parte de la conmemoración del día internacional de las «mujeres de solaz», una fecha en la que se recuerda a las mujeres secuestradas por los soldados japoneses durante la Segunda Guerra Mundial y convertidas en esclavas sexuales.

Los datos estiman que alrededor de 200.000 mujeres asiáticas fueron esclavizadas por el Gobierno nipón y obligadas a trabajar en burdeles militares japoneses, eufemísticamente conocidos como «estaciones de consuelo», de ahí que se las llamara también «mujeres de consuelo».

Después de la guerra la historia de las «mujeres de solaz» quedó en el olvido, y otros conflictos se sucedieron.

En 1992, Japón presentó su disculpa a sus antiguas colonias por todo lo acontecido y en 2015 firmó un acuerdo con Corea del Sur y ofreció mil millones de yenes para cuidar a las últimas supervivientes de uno de los episodios más siniestros de la guerra.

La historia se repite una y otra vez. Las violaciones de guerra siguen siendo generalizadas en las zonas de conflicto, utilizándose incluso como medio de limpieza étnica o como guerra psicológica.

La Convención de Ginebra reconoce en la actualidad, como crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra la violación y esclavitud sexual y también, como un elemento del delito de genocidio, cometido con la intención de destruir, en todo o en parte, a un grupo específico.

Pero tengamos un punto y aparte, que otra amiga viajera por Perú me envía una foto de un cartel que reza: «Gobierno Municipal de Machu Picchu. Se prohíbe el acoso sexual en espacios públicos, ordenanza municipal 016-2016, bajo pena de multa .Se encuentra prohibido realizar comportamientos físicos o verbales de naturaleza o connotación sexual que agravien a cualquier persona que se encuentre o transite por este distrito». Y nos cuenta que hay un montón.

En el misterioso Machu Picchu, obra maestra de la arquitectura y la ingeniería, Patrimonio de la Humanidad y una de las nuevas Maravillas del Mundo, nada de acosar que te multan. Cosa distinta es que lo hagas en privado o en otro distrito. Eso ya tendría un pase.

Las princesas que comen perdices con su príncipe azul, las princesas cantadas en baladas, recitadas en poemas, la mujer del romanticismo mística inaccesible y casi incorpórea no dejan de ser más que cuentos para dormir, porque, como leo en no sé donde, «la vida no es fácil princesa, ha llegado el momento de quitarse la corona y ponerse la armadura».

Y aun con apariencia de Princesas ser como Matrioshka, esas muñecas tradicionales rusas que en su interior albergan una nueva muñeca, y esta a su vez a otra, y esta a su vez otra. No importa las veces.

Nunca es demasiado tarde, princesa, para renacer.

Y así han debido de ser y hacer esas supervivientes mujeres de solaz.

Por ellas y por tantas otras, me gustan esas muñecas de plástico viajeras.