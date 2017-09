Lo inexplicable

No descubro nada si digo que la industria turística es la mejor carta de presentación de España en el mundo. En lo que llevamos de año 2017 hemos recibido a casi 60 millones de turistas internacionales, y todo indica que al finalizar el ejercicio volveremos a batir nuestra propia marca, lo que demuestra y confirma el potencial de un sector que genera riqueza, puestos de trabajo, elimina barreras y es capaz como pocos de democratizar la vida de nuestros pueblos y ciudades, porque la mezcla de sensibilidades, razas, creencias e ideologías es, en sí misma, la mejor arma para eliminar diferencias y potenciar una convivencia que debería ser emulada en todo el mundo para avanzar juntos hacia el progreso y bienestar comunes.



Tampoco descubro nada si digo que el turismo es el primer sector exportador de España, o que da trabajo directo a más de tres millones de personas y cobertura a miles de empresas y autónomos, o que supone la nada despreciable cifra de 49.000 millones de euros en ingresos en los primeros ocho meses del año.



Y creo que es de justicia reconocer que este sector económico funciona. Y funciona bien gracias a la gran labor realizada por empresarios, trabajadores, autónomos y destinos, todos ellos los verdaderos artífices del éxito turístico de España.



Llegados a este punto, creo que me puedo permitir la licencia de romper una lanza a favor de mi partido, el Partido Popular, que desde siempre ha apostado fuerte por el turismo en aquellos organismos en los que ha gobernado y gobierna. Prueba de ello son las innumerables iniciativas que hemos planteado, debatido y aprobado en el Congreso de los Diputados, Senado, gobiernos autonómicos, diputaciones y ayuntamientos en favor del sector, obras de importancia para su desarrollo o, más recientemente, conseguir la unidad frente a una oleada de ataques sin sentido que, por increíble que nos pueda parecer, ponen en duda la bonanza de una actividad que, insisto, es vital para nuestra economía.



Por eso, ante los senadores de España defendí hace unos días la necesidad de proteger el turismo, potenciarlo, apostar por su dinamización y promocionar la excelente imagen que tenemos en el exterior, sin olvidar lo conveniente que resulta hacer partícipe de esa inquietud al conjunto de la ciudadanía.



Definir el turismo como una actividad «depredadora» del territorio y molesta para la población local, es más propio de ignorantes descerebrados que de organizaciones o movimientos preocupados por el futuro de España.



Que las más altas instancias políticas y administrativas de este país se vean forzadas a manifestar su apoyo al turismo, denota que necesitamos que el sector se desarrolle todavía más para dejar bien sentado que de él depende en buena medida nuestro bienestar presente y futuro.



Mantengo la tesis de que el turismo no es un sector económico en sí, sino un fenómeno económico, social y cultural que engloba a muchísimos sectores y que reparte riqueza más allá de lo que meramente podemos considerar como destino receptor. Por eso extraña sobremanera que sea precisamente en destinos tan reconocidos y archiconocidos por el resto del mundo como Baleares y Cataluña donde surjan esas voces discrepantes, y donde sus gobernantes no sean capaces de transmitir todo lo bueno que reporta esa actividad para todos.



La demagogia y la incompetencia a la hora de gobernar y gestionar el fenómeno turístico, al final genera un problema para todos. Hay que saber gestionar de manera eficiente y saber crear una convivencia sostenible entre residentes y turistas.



Una pintada, un ataque violento directo o una manifestación contra los turistas es tremendamente irresponsable y daña la buena imagen de España en el exterior y podría poner en riesgo nuestro potencial turístico y el liderazgo competitivo.



Creo que es necesario el compromiso de todos para seguir apoyando al empresariado, apostando por la calidad y la excelencia de nuestro productos, poniendo en valor la riquísima diversidad de nuestra oferta, avanzando en acciones que desestacionalicen nuestros destinos, y buscando nuevas opciones que posibiliten atraer a un nuevo perfil de turista con motivaciones diferentes.



Frente a la sinrazón, debe imponerse la cordura. Frente a los actos violentos, mayores medidas de seguridad ciudadana. Frente a la turismofobia, fuertes dosis de turismofilia, y frente a los disparates a los que hemos tenido que asistir este verano, bienvenidas sentidas a los que nos visitan.



No es momento (nunca lo es) de ponerle puertas al progreso. No es momento (nunca lo será) de demonizar al turismo, ni de imponer tasas que graven los bolsillos de los que nos visitan, ni de firmar moratorias a la inversión, restricciones a la llegada de turistas o la no concesión de licencias. Porque politizar el turismo no es bueno.