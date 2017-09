La patita de Compromís

Fueron muchos los años que Compromís estuvo en la oposición. Y realizó, muchas veces, una buena oposición. Aunque se enfundaran camisetas reivindicativas, muy folklóricas ellas. Pero esa amalgama de partidos llegó al poder. Y como no es lo mismo gobernar que dar trigo, se les puso todo muy cuesta arriba.

Lo verdaderamente cachondo ha sido ver a los jefecillos de Compromís comprometidos con la causa del no-referéndum catalán. Está claro que los partidos que se acuestan con nacionalistas acaban siendo primos hermanos.

Permítanme que repase los titulares que nos dieron los jefes de Compromís el pasado jueves en nuestro periódico. Se los comento, gratuitamente, y a mi manera.

Aunque Mónica Oltra ha cuestionado últimamente el supuesto referéndum, el jueves nos deleitaba con el siguiente titular: «Con la excusa de la Constitución no se pueden vulnerar derechos fundamentales». Vamos a ver, Vicepresidenta, que esto es de primero de Derecho Constitucional. La Constitución no es la excusa, es la garantía de que nuestros derechos fundamentales son respetados. Y sus amigos de Cataluña han decidido que los derechos fundamentales son solo los de los nacionalistas. La Constitución no es una excusa, porque derechos fundamentales y Constitución son un solo paquete. Por favor, lea un poquito, rediez.

Enric Morera, Presidente de las Cortes Valencianas, dejó también una perla del Caribe: «Acción represiva y autoritaria del Gobierno de Rajoy». Como Compromís no se ha quitado todavía la camiseta de la oposición. El President no entiende que ocupa un cargo institucional, y ahora nos representa a todos, no solo a los nacionalistas-independentistas. Y claro, ese lenguaje de represión y autoritarismo, tiene fuste entre los adeptos a su causa.

«Rajoy ha provocado que el incendio se agrande más». Esto dijo Joan Baldoví, Diputado en el Congreso de Madrid, y no se le calló la cara de vergüenza. O sea, unos en Cataluña enchufan la gasolina e incendian las leyes y la calle, y Rajoy, va como pirómano, echando latas de combustible al desbarajuste. Pero qué insensatez. Sólo los pirómanos, como los delincuentes, como los etarras, son responsables de sus actos. Al Gobierno, a Rajoy, se le pide que lo apague, no que mire como siguen quemando la convivencia estos iletrados e ilegales.

El Síndic de Compromís en Les Corts, Fran Ferri, remató la faena: «La represión es la respuesta de los inútiles. Basta de detenciones políticas». Ahora llaman represión a cumplir y hacer cumplir las leyes. Y acompañó la reflexión a lo podemita: detenciones políticas. ¡Qué sabrá este de detenciones políticas! Ni por edad, ni por leído. Cuando un representante habla de detenciones políticas, en la España democrática, nos recuerdan a cuando se detenían a los etarras después de pegar un tiro en la nuca. Eso mismo decían los representantes etarras. Malas compañías lleváis amigos. Os pone más una foto con Otegi, que una foto con un policía. Eso tenéis que hacéroslo ver. Digo yo.

El fin de fiesta lo protagonizó Águeda Micó. Portavoz del Bloc: «Es intolerable la involución del Estado de Derecho». Y qué voy a decir yo ante semejante sentencia. Esta no hay por dónde cogerla. Ni sabe lo que es una involución, ni sabe lo que es el Estado, y menos sabe lo que significa el derecho.

Todas estas barbaridades fueron recogidas el mismo día en nuestro periódico. Cualquier clase de Ciencias Políticas, o de Derecho, debería comenzar analizando esta sarta de locuras para poder educar a la gente en la verdad. Porque el adoctrinamiento nacionalista emerge de un mantra ficticio que utiliza las mismas armas que los totalitarismos. Deslegitimación del Estado de Derecho, control de los medios de comunicación y control del sistema educativo son la triada que explica que ante unos hechos deleznables e incuestionablemente ilegales, estos políticos de las antiguas camisetas reivindicativas, contesten igual.

Igual el problema son ellos. Su incapacidad para vivir en libertad. Porque todos sus argumentos de imposición lingüística y de política educativa huyen del debate de libertad de elección. Quieren dejar votar a los catalanes pero son incapaces de dejar votar a los padres qué educación quieren para sus hijos. Se les ve la patita en cuantico rascas un poco debajo de la camiseta. Y eso siempre es un ejercicio que se vuelve contra el que lo impone. Arrieros somos.