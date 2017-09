Yo no pasé de la «bachata»

De manera incomprensible, el Barca saca ya siete puntos de ventaja al Madrid; una película catalana, Verano 1993, es nominada para los Oscar en representación de ese estado opresor y detestable que es España; y los Rolling Stones tocarán en Barcelona a setenta y dos horas del 1-0, haciendo del Estadi Olímpic el caballo de Troya perfecto para llenarlo de perversos españoles llegados del resto de autonomías que no pararán de hacer proselitismo del «no» entre los incautos catalanes, aturullados aún por tener que cambiar el lánguido tono de «L, Estaca» por el ritmo de «Start me up», y con su estelada a cuestas, con lo que pesa eso. Y para acabar de hacer notar la potencia del estado, lo rematamos enviando a las fuerzas antidisturbios en crucero. Que se note que hay dinero, qué cojones. También está a punto de confirmarse que espías a sueldo del CNI secuestraron anteayer a Junqueras para inyectarle sustancias psicotrópicas que le hipnoticen y hagan que vuelva a hacer pucheros y se le quiebre la voz ante las cámaras y micrófonos de un momento a otro, debilitando la imagen de la resistencia catalana ante el mundo.

Todo esto no se hace al tún-tún: aquí hay una estrategia, una atención a los detalles, un relato, esto lo ha pensado alguien. Bajo esa apariencia de hombre aburrido, previsible y con tendencia a la inacción, nuestro presidente conduce (aunque le cause engorro, no acabe de entenderlo y le de cierta pereza, es cierto: pero es que es humano y una persona normal, como usted y como yo) el timón de un transatlántico legal y justiciero imparable, sí, pero también dispone de una mente inquieta capaz de aplicar la imaginación española (¿y la europea?) en los momentos cumbre.

Y es que todo vale para contrarrestar la imagen -como millones de turistas extranjeros pueden comprobar día tras día y año tras año- de que Cataluña en general y Barcelona en particular son sociedades reprimidas, sojuzgadas y aplastadas sin descanso por los tentáculos que el estado español tiene esparcidos a diestra y siniestra (en la escuelas, en los campos de fútbol, en la eliminación férrea e insaciable de sus símbolos de sus calles e instituciones) para humillar el sentimiento catalán (ay, los sentimientos, esa cosa variable y caprichosa: yo, muy puntualmente, me siento enorme, invulnerable y capaz de cualquier cosa; de vez en cuando me siento confundido y atribulado por el vendaval cotidiano de la historia; pero todos los días me siento del Athlétic, perdidamente enamorado de Charlie Theron, y también bastante gilipollas, por pensar muy puntualmente que soy enorme, invulnerable y capaz de cualquier cosa?).

Y ojalá que triunfe, desde aquí lo digo, esa idea tan bonita, democrática y llena de esperanza que es el «derecho a decidir», porque podremos aplicarlo a un montón de cosas: derecho a decidir que Sálvame de Luxe no exista; derecho a decidir que Netflix sea gratis para todo el mundo; derecho a decidir que Springsteen haga una gira todos los años; y derecho a decidir, a dios pongo por testigo, que no me toque siempre hacer la cena a los niños, bajar la basura y no contar en mi propia casa para el mando de la tele: sé que no es lo mismo, pero yo también estoy sojuzgado, y mucho?).

Mucha tela por cortar, aún, en la semana que queda y que se nos va a hacer larga y angulosa como pocas. Como dijo la portavoz de la CUP, Anna Gabriel, esa filósofa, tras ese vendaval solemne y democrático que fue la aprobación de la ley del referéndum en el Parlament, llena de sentido de estado: «¿Ahora? Ahora empieza el mambo». Pues lo tengo difícil, porque yo no pasé de la bachata, y malamente?