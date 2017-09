Con otra cara

Aquí seguimos. El planeta Nibiru no chocó ayer contra nosotros –tal como predijo un grupo de iluminados– y el mundo no se ha acabado. No sé si eran los mismos u otros agoreros pero, obviamente, tampoco acertaron en 2000 ni en 2003 ni en 1012 ni en 2015, así que esta vez no he vuelto a fumar ni a inflarme a tarta de queso unos días antes del supuesto cataclismo; que luego cuesta mucho dejar el tabaco y encima bajar de peso. Tengo curiosidad por saber qué cara se les queda a los figuras que van por ahí anunciando el fin del mundo para tal día, y que hasta escriben libros en los que argumentan su tesis con numerología y alineamiento de planetas y frases de la Biblia o de escritos de Nostradamus o de los mayas o del Mar Muerto, para que luego ese día pase sin pena ni gloria. Dan hasta penita, aunque con alegar un error en la interpretación y retrasar unos añitos la catástrofe, queda solucionado. Pero es que no escarmientan. A estas alturas, ya deberían saber estos catastrofistas que, si un planeta fuera a chocar con el nuestro, los americanos lo habrían sabido, con el tiempo justo, eso sí, para mandar un cohete a toda leche a desintegrarlo antes de colisionar mientras el resto del mundo contendríamos el aliento y rezaríamos ante las Pirámides, la torre Eiffel y los carteles luminosos de Times Square. ¿Esto ocurrió el viernes? ¿No? Pues eso.

De todas formas y tal como está el patio, estos profetas tendrían más posibilidades de acertar si, en vez fiar el apocalipsis a un meteorito o a una explosión solar, se fijaran más en lo que ocurre dentro de casa. El viernes mismo, nos encontramos a Donald Trump llamando «loco» a Kim Jong-Un y amenazando con destruir Corea del Norte, y al líder norcoreano respondiendo que «voy a domar con fuego al viejo chocho americano». La guerra de Siria no se acaba. Irán desafía a EE UU y presenta un misil balístico de largo alcance, mientras Trump se muestra dispuesto a romper el acuerdo nuclear. Pakistán busca el apoyo de Rusia como respuesta a la nueva estrategia de Estados Unidos respecto a Afganistán. En Occidente tenemos que blindar las calles con bloques de hormigón ante el recrudecimiento del terrorismo islamista y hasta en nuestro país se está viviendo una de las etapas más convulsas desde la transición con el cada vez más rocambolesco conflicto catalán. Esto sin hablar del rosario de tormentas, ciclones, huracanes y terremotos de las últimas semanas tras los que hay quienes (menos visionarios y más científicos que los del planeta Nibiru) ven una consecuencias del cambio climático. Con todo esto, ¿de verdad hace falta recurrir a extraterrestres para que nos liquiden?