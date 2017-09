¿El fin de los anuncios de prostitución?

Ayer fue el Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas. No hace falta especificar que esas personas son, de forma abrumadoramente mayoritaria, mujeres y niñas, como así lo acreditan numerosísimos informes y estudios de procedencia de organismos públicos y privados. Pero basta con que echen una ojeada a las páginas de anuncios de este periódico, sin ir más lejos, para comprobar cómo se ofertan mujeres para su consumo. Sí, me van a decir que los anuncios son de prostitución «voluntaria» y no forzosa, que es en lo que consiste la trata, pero ¿acaso eso es relevante para los hombres que compran a las mujeres por un rato para consumir sus cuerpos? Sin prostitución no habría trata, pero con prostitución no sólo hay trata sino que se alienta una sociedad basada en la desigualdad de mujeres y hombres, que se manifiesta en violencia contra las mujeres. La prostitución de mujeres, como afirma la filósofa Ana de Miguel, es una escuela de desigualdad humana.

Este pasado lunes se firmó el Pacto Valenciano contra la Violencia de Género y Machista, impulsado por el Consell en abril y concluido en julio. Abierto a la firma de quien quiera sumarse, ha sido suscrito por las instituciones valencianas, partidos políticos, agentes sociales y económicos, organizaciones feministas, universidades, fuerzas y cuerpos de seguridad y medios de comunicación. Entre las 293 medidas que establece el pacto, estructuradas en torno a objetivos y ejes o líneas estratégicas diferentes, hay una consistente en «Incluir cláusulas sociales para desestimar la contratación de la Administración con empresas y medios de comunicación que contengan publicidad de carácter sexista, machista y fomento de la prostitución» (medida 8, objetivo 2.5) y otra, muy parecida, que dispone que «Las administraciones públicas valencianas no contratarán y/o subvencionarán medios de comunicación que utilicen la cosificación de las mujeres y la prostitución» (medida 17, objetivo 4.3).

La prohibición o limitación de la publicidad de la prostitución es una cuestión que se lleva debatiendo en el Congreso desde hace ya algunos años, pero de momento no ha pasado de ahí. Que las administraciones públicas valencianas se hayan comprometido mediante este Pacto a no beneficiar con publicidad institucional a los medios de comunicación que publican anuncios de prostitución es un avance en este sentido. Sobre todo teniendo en cuenta que los diarios del grupo Prensa Ibérica, que publican anuncios de este tipo, son los principales receptores de este gasto del gobierno valenciano. Presumiendo que el gobierno valenciano cumplirá el pacto (y esperemos que a la mayor brevedad), veremos si estos periódicos deciden sumarse a él y desterrar dichos anuncios o, por el contrario, renuncian a los ingresos públicos para seguir percibiendo el beneficio económico que obtienen de los mismos. Lástima que la consecución de la igualdad sea una cuestión de dinero.