Apuntes políticos

Rajoy y su partido se esconden detrás de la actuación del Tribunal Constitucional y la Fiscalía pensando que con ello evitarán tener que tomar decisiones políticas y, por tanto, correr el riesgo de no acertar

Rajoy no se atreve. Cuesta poco imaginar qué estarían diciendo los dirigentes del Partido Popular si el desafío independentista del tripartito catalán se hubiese producido con un socialista instalado en el Palacio de la Moncloa. Nos podemos hacer una idea si recordamos las mesas instaladas por el Partido Popular en las calles de media España pidiendo firmas contra el entonces nuevo Estatuto de Cataluña, el absurdo y ridículo boicot auspiciado por la derecha en contra de productos catalanes así como el famoso «España se rompe» cuando José Luis Rodríguez Zapatero promovió la redacción de un nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña que, recogiendo en su articulado meras ideas donde se reconocía el concepto de nación sin trascendencia jurídica, hubiese bloqueado al independentismo de ERC e impedido aparecer a la CUP. A pesar de la evidente responsabilidad del Partido Popular en el crecimiento del número de catalanes independentistas (sobre todo jóvenes), Rajoy y su partido se esconden detrás de la actuación del Tribunal constitucional y la fiscalía pensando que con ello evitarán tener que tomar decisiones políticas y, por tanto, correr el riesgo de no acertar. Los políticos de baja altura se esconden detrás de la herencia recibida y en el miedo a no salir en la foto.



La corrupción sigue ahí. Aunque la actualidad informativa se haya concentrada en Cataluña, juzgados de media España siguen instruyendo causas por corrupción que afectan, casi en su totalidad, al Partido Popular. La catarata judicial que se les viene encima ha hecho que los populares pongan en marcha el mayor número de iniciativas y declaraciones políticas aunque la mayoría de ellas tengan muy poco calado. Que Isabel Bonig anuncie que en las elecciones del 2019 el Partido Popular volverá a gobernar en la Comunidad Valenciana no sabemos si tomarlo como una amenza o un chiste. Antes de nada debería explicar la podredumbre democrática que dejaron los Gobiernos de Francisco Camps y sus «amiguitos del alma», la deuda de 43.000 millones de euros y, sobre todo, su viraje en el asunto de la infrafinanciación de la Comunidad Valenciana. Cuando Zapatero presidía el Gobierno de España todos los males de los valencianos venían de la Moncloa. A pesar de que hasta la Confederación Empresarial de Valencia apoya la próxima manifestación del 28 de octubre en Valencia para conseguir una financiación acorde con el número de habitantes que tiene la Comunidad Valenciana, Bonig prefiere echarse a un lado, olvidando las reclamaciones que en su día hizo al Gobierno del PSOE, para conseguir que Génova olvide el erial de corrupción en que consistió el PPCV y poder así ser elegida como candidata en las próximas elecciones autonómicas toda vez que para la derecha española las primarias no existen.



Puig es el presidente. Y como tal debería ejercer el mando inherente al cargo de manera clara y contundente, sin pensar en las próximas elecciones ni en sus compañeros de Gobierno. El presidente es el presidente. No es uno más. La pequeña cuota de poder de un subgrupo de Compromís no puede imponer a todos los valencianos el nivel de lengua valenciana que deben estudiar los niños ni su obligatoriedad para poder acceder a la función pública. Que un título de valenciano valga lo mismo que tener un doctorado para ser funcionario o para un concurso de traslados es un despropósito. Luego nos quejaremos de la formación de nuestros funcionarios. ¿Por qué no elegir a los mejor formados y preparados? Por mucho que se haya puesto de moda ser nacionalista la realidad es que el valenciano es una lengua para el ámbito familiar y las pequeñas poblaciones, el castellano para las ciudades, los negocios y la cultura y el inglés para poder viajar al extranjero y poder comerciar con otros países. Resulta obvio que no tienen la misma importancia.¿Qué tiene de malo admitirlo? Prueba de ello son las campañas contra el turismo llevadas a cabo por jovencitos neonacionalistas.



Lo público subsiste. A pesar de sus múltiples intentos las huestes liberales españolas no han podido desmontar el sistema público aprovechando la crisis económica. Gracias a las investigaciones judiciales y policiales hemos sabido que, detrás de muchos procesos privatizadores que pusieron en marcha dirigentes populares de varias CC AA y de decenas de ayuntamientos, no existía otro propósito que el de hacerse ricos con la disculpa de que lo privado funciona mejor que lo público. Con el trabajo ejemplar del sistema público muchos españoles han podido subsistir durante la crisis con un mínimo de dignidad. La educación y la sanidad, objetivos números uno a privatizar por el Partido Popular, siguen siendo públicas gracias a sus trabajadores que sienten como suyos los institutos, los hospitales y los centros de salud. Los españoles debemos estarles muy agradecidos.



«Procés». Se veía venir. El nacionalismo catalán -radicalizado por el poder de la CUP para poner y quitar presidentes de la Generalitat- ha culminado el proceso hacia la independencia que comenzó nada más aprobarse la Constitución Española. Ha encontrado un cabeza de turco al que echarle la culpa de su desastre de gestión de las cuentas públicas y de la corrupción de su clase dirigente: el Estado. Además, se ha aprovechado del principal problema de España: la desigualdad económica.