¿Abren hoy?

Me preguntaba el otro día una amiga, confusa, si este domingo abre el Corte Inglés. Suponía la criatura que, al trabajar yo en el periódico, sé como anda esto de las aperturas y cierres del comercio. ¡Como si fuera tan fácil! Lo del horario comercial en Alicante es de nota. ¿Qué digo? Está a medias entre un máster y un culebrón de esos en los que, de un día para otro, te cambian al protagonista. Les prometo que yo, al principio de esta legislatura, sabía lo que quería cada grupo político y cada sector en el comercio. Ahora, ni con un croquis. Unos piden que se deje abrir a todo el mundo los domingos y festivos, y otros, que no se le permita a nadie. Está el sistema por el que nos estamos rigiendo estos días de permitir la apertura de las grandes superficies en toda la ciudad del 15 de junio al 15 de septiembre, pero el Observatorio Autonómico de Comercio, que antes limitaba la apertura a10 festivos, anunció la semana pasada la posibilidad de que puedan abrir siete meses al año, 40 festivos, entre junio y enero. Con la Volvo parece que sí podrán abrir los domingos 15 y 22 de octubre pero aún anda en el aire el día 12. El pequeño comercio rechaza que se permita la apertura estos siete meses aunque en su momento asumieron que se abriera todo el año pero sólo en las playas y en Maisonnave, algo inviable tras la decisión de los tribunales de que, o todos, o ninguno. Lo que no sé es cómo se apañan los comerciantes, grandes y pequeños, para ajustar plantillas con este baile. En cuanto a mi amiga, solo puedo decirle que no. Este domingo no abre el Corte Inglés... Creo.