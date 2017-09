Quién es quién en el Mercado Central

Me imagino que muchos ciudadanos se deben de sentir hastiados. Unos, por lo recurrente. No hay semana que no aparezca alguna noticia referida al Mercado. Otros, por la lejanía. Parece que sólo afecte a una parte de la ciudad y, encima, a unos pocos. Y otros, por la complejidad del asunto. Hemos perdido la cuenta de todos los informes, decretos, organismos y asociaciones involucradas.



El carácter poliédrico por la cantidad de actores y protagonistas convierten este asunto en un verdadero laberinto en el que, a cuenta de los detalles, se pierde el propio hilo narrativo que podría conducir a la salida, donde podríamos ser conscientes de la trama y de la trampa.



Estamos, sin embargo, ante un asunto que merece la pena seguir con mucha atención, no sólo por el patrimonio que nos jugamos los ilicitanos en ello, sino, además, por tratarse de un claro ejemplo donde los intereses de unos pocos mueven las decisiones sin importar las repercusiones sobre la mayoría. Un tablero donde, con flagrante deshonestidad, las fuerzas políticas actúan, clandestinamente, en base a sus exclusivos intereses electorales, que sepamos. El Mercado Central vale los votos que pueda movilizar, ni más ni menos, que sepamos. Se trata, además, de una confrontación desigual entre quienes tienen la fuerza que otorga el poder de las instituciones y los que buscan a la desesperada que alguna institución pública superior se decida a actuar. Para ello, estos últimos han aportado, como hemos ido viendo, todo tipo de argumentación patrimonial, urbanística y legal. Ayer mismo, José Antonio Pascual, en este mismo diario, lanzó otro órdago que devuelve el asunto al punto de partida, la más que posible ilegalidad del PRI sobre el que se sustenta el proyecto del nuevo Mercado. No obstante, el poder de las instituciones es siempre superior. Incluso el Defensor del Pueblo dice que no es de recibo la actitud de la Conselleria de Cultura respecto a la falta de información.



Es obvio que existen muchos intereses, interesados y afectados por este proyecto. En primer lugar, los placeros, aunque por mucho que sus vidas se vean afectadas por ello ?pienso, especialmente, en los numantinos que resisten- esta cuestión, sin restarle un ápice de importancia, los trasciende. El Mercado Central no es de los placeros, pero debe tener en cuenta una solución justa para ellos. El Partido Popular, en cambio, es el único que tiene clara la comunión de sus intereses con los del proyecto. Creo que ideológicamente nadie les va a recriminar nada; legalmente, no me atrevería a decir lo mismo.



Por otra parte, las distintas asociaciones que defienden la paralización del proyecto del nuevo Mercado tienen en común la preocupación desinteresada por la defensa de nuestro patrimonio y por una ciudad más sostenible y humana. Pero, ¿qué ha movido a Carlos González a cambiar de opinión, una vez ganadas las elecciones? Creo que el cambio de actitud del alcalde no puede deberse a otra razón que a la electoral. A fuerza de no querer afrontar un problema, es decir, un compromiso electoral, se decide a ponerse de parte del más fuerte, del que sabe que tiene más posibilidades de ganar. ¿Por qué? En primer lugar, porque, no tiene aliados. Compromís tampoco está por la labor de arremangarse y arrostrar los peligros. Por mucho que públicamente digan lo contrario, sus actos ?a saber, la ausencia de hechos- los desmiente. En segundo lugar, porque tampoco cuenta con suficientes aliados dentro de su propio partido. Hemos comentado en varias ocasiones que una de las debilidades de Carlos González es, en parte, su equipo. Éste no parece lo suficientemente sólido como para gestionar una empresa de semejante tamaño. Si nos damos cuenta, la mayoría de su equipo intenta no verse envuelto, no sea que se los lleve por delante. En este sentido, cabe destacar que la única persona capaz de proponer una salida valiente y coherente -dentro de los límites de la coherencia en política- ha sido José Manuel Sánchez, concejal de Urbanismo, cuando propuso esa medida salomónica, en su momento, de retranqueamiento del aparcamiento. Insuficiente sí, pero que buscaba de alguna manera hacer el proyecto inviable para la empresa adjudicataria. Piensen ahora, por contraposición, en el concejal de Mercados. Ya hay que tener tablas para ser el concejal del ramo y, cuando preguntan por el tema, parecer el de Fiestas. Pero no piensen que el asunto le resbala. No. Es el olfato político del que ve las ruinas venir y no quiere llenarse de polvo.



El alcalde tomó partido por Goliat y pretende que el proyecto se ejecute lo antes posible para que, llegadas las elecciones, todo haya quedado sepultado y olvidado bajo los ladrillos y el cemento del nuevo Mercado. Pero, mucho me temo que esto se ha convertido en un huracán que ya veremos si no se transforma en la tormenta perfecta en los albores de las elecciones. Entonces, cuando se lleve por delante a más de uno, será el momento de los inmaculados.