¿Es ilegal el PRI del Mercat Central d'Elx?

En la última sesión plenaria del Ayuntamiento de Elche, siendo alcalde Alejandro Soler, fue denegada la propuesta socialista de llevar adelante la demolición del Mercat Central d'Elx y su sustitución por otro más moderno con un gran aparcamiento subterráneo.



Con la llegada del PP al poder, de forma inopinada, los que antes se opusieron al proyecto socialista plantearon el suyo, coincidente con el anterior en todo salvo en alguna cosa: el cambio de promotor del proyecto. Se trataba de vender la idea y el patrimonio público al mejor postor.



El Plan General de Elche no permitía llevar adelante ese proyecto dadas las determinaciones que para el suelo de ese emplazamiento, la Vila Murada del centro histórico, dictaba la normativa. Nada que no pudiera ser soslayado. El Ayuntamiento de Elche redactó un PRI (Plan de Reforma Interior) que venía como un guante al proyecto de la obra preconcebida; un documento urbanístico de reforma de las condiciones operantes en el suelo de la Vila Murada al objeto de hacer posible lo que antes era ilegal.



El PRI fue tramitado y aprobado por el Ayuntamiento de Elche el 29 de abril de 2013 y por la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente de la Generalitat Valenciana el 11 de junio de 2013.



El proyecto del Centro Comercial Privado, como es sabido, tiene, como parte fundamental del negocio, un parking para 300 plazas de aparcamiento, en tres plantas de sótano, que ocupa el subsuelo del actual Mercat Central d'Elx más el de las calles circundantes y plaza de Las Flores, en pleno corazón de la antigua Medina Árabe de Elche.



Ante tamaño despropósito y pensando en la congestión en la movilidad, no sólo del entorno próximo del Mercat sino de todo el centro histórico de la ciudad, además del ruido, la contaminación y la grave afección a numerosas actividades y actos cívicos de la ciudad, incluida La Festa, el Misteri d'Elx, seguíamos con atención, aunque con la falta absoluta de información, las propuestas/estudios de tráfico que la empresa iba dando sobre la implantación del parking. Hasta cinco propuestas diferentes obtuvieron otros tantos informes desfavorables del ingeniero municipal responsable de tráfico. Pero, ante nuestra sorpresa, los políticos decían que esos informes no eran vinculantes. No entendíamos esa aparente contradicción y no se nos facilitaba el acceso a la documentación que permitiera entenderlo.



Cuando, después de más de cuatro años de procedimiento, Àgora d'Elx tuvo acceso a la documentación, pudimos comprobar que el PRI aprobado indicaba que las condiciones de tráfico de los proyectos de obra que se realizaran en ese ámbito, el del Centro Comercial o cualquier otro de otra titularidad, deberían ajustarse a lo prescrito en el anexo del PRI que contenía el «estudio de tráfico».



PRI, punto 9: «Las cuestiones referentes a la accesibilidad y tráfico se analizan y justifican en el estudio de tráfico que acompaña a este PRI»



PRI, apartado 8º de normas: «El proyecto que desarrolle el mercado y su entorno se ajustará a las condiciones establecidas en el estudio de tráfico».



Por más que lo buscamos y preguntamos nadie nos lo facilitó ni nos dio razón de él. Ahora tenemos el convencimiento, corroborado por otras fuentes como la directora general de Patrimonio, de que ese documento nunca existió en el PRI aprobado primero en Elche y después en València.



Ni que decir tiene que se trata de un documento obligatorio, exigido por la legislación urbanística valenciana, por tratarse de una actuación que modifica, fundamentalmente, las condiciones de movilidad y aparcamientos en una zona de la ordenación estructural de la ciudad, que lo es por su propia calificación de zona BIC declarada desde 1968 y reclamada su ampliación, recientemente, por la Conselleria de Cultura. Lo es también porque así lo exige la normativa del Plan General de Elche en su artículo 67.



Es a ese documento inexistente al que deberían referirse los estudios de la empresa y los informes del técnico municipal. Sin ese documento los estudios de tráfico de Aparcisa campaban por sus respetos y los informes municipales sólo manifestaban las apreciaciones del técnico informante acerca de los graves problemas de movilidad que se iban a producir.



¿Cómo se ha aprobado el PRI en estas condiciones? ¿Por qué se ha hecho así desde la oficina técnica municipal? ¿Por qué no se ha puesto de manifiesto el hecho durante la revisión y aprobación en València? ¿Quiénes son los responsables técnicos y políticos de la aprobación de un PRI que incumple la ley?



Si bien es cierto que la tramitación y aprobación se realizó con el PP en el Gobierno local y el autonómico, ante un asunto tan importante, y a pesar de haberse constituido una comisión técnica al efecto, ¿nadie del Gobierno tripartito de Elche se dio cuenta de que faltaba un documento imprescindible?



La Asociación Àgora d'Elx ha requerido a la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio para que retrotraiga todas las actuaciones realizadas hasta el punto inicial de aprobación, para incorporar el Estudio de Tráfico, al que se remite y dice incluir el PRI, y del que carece.



