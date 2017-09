Males del nacional-populismo

Hasta repasar la Historia, siempre que no se haya escrito en clave nacionalista, para comprender que la ideología nacionalista produce potencialmente, en su exaltación, dos graves problemas. El primero es que divide, enfrenta a los países, crea enemigos exteriores y rivalidades, de las cuales la Primera Gran Guerra, con todas sus atrocidades, es un ejemplo escalofriante del sin sentido al que Europa se vio arrastrada?por no hablar de la Segunda, que llevó a los pueblos europeos a inmolarse en el altar del sentimiento nacional, convertido en esta ocasión en la apoteosis de un nacionalismo racista y fascista. Pero también el nacionalismo, inclusive el llamado nacionalismo cívico, divide internamente a las sociedades plurales repartiendo carnets de buenos y malos (como buen sustituto que es de la religión), nacionales leales y metecos sospechosos, como se ha visto en los Balcanes, o más recientemente en los Países Bálticos, y como ya sucede en Cataluña, lo que se acompaña inevitablemente de la imposición, de la fuerza en sus múltiples modalidades.



El segundo problema que el nacional-populismo plantea es de orden psicológico, o más bien psicoanalítico. En la medida en que una persona se identifica con el ideal nacionalista ya está en condiciones de ensanchar su ego más allá de toda medida, adquiriendo una conciencia emocional trascendente con la que es difícil (por no decir, a veces, imposible) tratar, dialogar. Una vez atrapado en el relato nacionalista, que suele falsear la historia, los orígenes, prometiendo el paraíso en la tierra y la creación de la gran familia nacional en la cual no hay contradicciones ni conflictos, sino solo la felicidad como destino, el espacio deseable para razonar se estrecha. Porque en la medida en que alguien persigue una fantasía trascendente y dejan de importarle los medios (que es, precisamente, el sentido último del Derecho) de que se vale para alcanzarla, está a un paso de pisotear los derechos de quienes no son nacionalistas, saltando por los aires las reglas básicas de la convivencia.



Cuesta entender cómo una ideología de este tipo haya podido atraer e intoxicar -consiguiéndolo en no pocas ocasiones- idearios que parten, precisamente, del supuesto de que toda sociedad se desenvuelve en medio de conflictos básicos (económicos, que generan desigualdad y explotación; políticos, que generan dominación por parte de poderes abusivos y arbitrarios). Dicho en corto: no se entiende, por ejemplo, cómo la izquierda democrática haya abdicado en ocasiones de sus principios y se haya sometido a los designios de un nacional-populismo que borra y elude los conflictos, los cuales existir, existen.



En Cataluña, por desgracia, se ha han cumplido los peores presagios que anunciaban el quebranto de las reglas básicas de la convivencia. Sea por la incompetencia del Gobierno del PP, que a lo largo de años ha sido incapaz de prever y canalizar el conflicto nacionalista en Cataluña, sea por errores de las instituciones constitucionales, lo cierto es que el nacional-populismo que se ha desencadenado en Cataluña, tras años de adoctrinamiento hasta alcanzar una cierta hegemonía (en clave muy distinta del catalanismo político tradicional), arrastra a la sociedad catalana a reproducir los dos graves problemas a los que me refería al principio; la división de la sociedad y la imposición del supremacismo como método (o lo que es lo mismo, un concepto de democracia desvirtuado, convertido en burdo decisionismo).



El bochornoso comportamiento de una mayoría independentista precaria (que no es la mayoría social), en el Parlament de Cataluña, imponiendo su propia ley a su capricho y despreciando los derechos de la oposición, prefigura el populismo autoritario que se pretende implantar: Un supremacismo que se apropia impunemente y habla en nombre del pueblo de Cataluña, que aplaude la discriminación de los no nacionalistas, a los que señala con el dedo, y que hace la vista gorda, si no alienta, las coacciones e intimidaciones de que son objeto quienes no piensan como ellos.



A menudo, los nacional-populistas se refugian en el mantra de que se enfrentan a un nacionalismo españolista que los tiene sometidos. Craso error. España, como cualquier otro Estado, está ciertamente impregnada de ideología nacionalista, existe de hecho el nacionalismo español, pero si algo confiere identidad a España, históricamente, salvo las etapas de exaltación nacionalista (como el nacionalismo fascista y corporativista de la dictadura franquista) es precisamente su pluralidad, la pervivencia de las diferentes lenguas, costumbres y singularidades. España es uno de los Estado más descentralizados del mundo y su modelo de autonomías, uno de los más abiertos y respetuosos con los derechos de todos, incluidos los derechos legítimos de los nacionalistas y de las nacionalidades. En este sentido, la Constitución, hoy impugnada por populismos de diferente tenor, es el anclaje del que hemos de partir, porque es garantía de los derechos de todos, de la pluralidad y del encauzamiento pacífico de los conflictos sociales. La Constitución, claro está, no es inmutable. Debe estar abierta a las transformaciones de la sociedad y a su papel de ser instrumento de solución de conflictos como el que se plantea en Cataluña. El único camino posible para afrontar este reto es abrir un espacio de diálogo que, desde el respeto a la ley, permita afrontarlos.