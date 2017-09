Fonda, Redford y Rampling

Es difícil imaginar que en Venecia se pueda organizar algo que atraiga a multitudes y a famosos. Pero parece ser que sí, que aunque Venecia se hunde, que aunque se queda sin habitantes propios, hasta el pasado sábado se celebró la 74ª Mostra de Venecia, una de las dos grandes citas del cine mundial, junto con Cannes. Hay otras, nuestro San Sebastián, por ejemplo, que empieza dentro de unos días, bueno y rico, desde luego, como festival de cine. Sin embargo, Venecia y Cannes son otra cosa sobre todo por las ganas que despiertan en los lectores y televidentes y oidores de radio que no están allí y les encantaría estar. Son eventos aspiracionales en su esencia, en sus ropas, en sus cortinas y hasta en los premios. Mejor no ir. Este año Venecia nos llevó al pasado que aun vive en forma de premio: el día 1 de setiembre, Jane Fonda y Robert Redford recibieron sendos leones de oro por toda su trayectoria. Posaron ante los fotógrafos abrazados, cariñosos, curtidos en sus arrugas, en sus muchas películas y en sus vidas. Recordamos así aquella película, Descalzos por el parque (1967) en la que todavía el mensaje era lo bonito que iba a ser todo lo que estaba por venir. Lo que vino está en las hemerotecas y en los libros, allá cada cual con su análisis. Pese a todo, ellos siguen ahí, encarnando personajes posibles e imposibles, ahora mismos juntos en Nosotros en la noche, representando esa extraña izquierda exquisita y cinematográfica estadounidense que aquí no pasaría de simpatizar más allá de Ciudadanos. Ocurre que nos creemos sus interpretaciones, sus papeles, porque nos hacen soñar y volar sobre la inmunda realidad, y hasta parecen ángeles más allá del envejecimiento, de las enfermedades, de la muerte. Porque están ahí, se abrazan y se besan para nosotros y ojalá lo sigan haciendo durante mucho tiempo, incluso con el IVA sobre el cine al 21% ¿Oyó, señor Montoro?



Como remate, Venecia nos deparó otra sorpresa, la Copa Volpi a la mejor actriz para Charlotte Rampling, diez años más joven que Redford y nueve menos que Fonda, casi de la misma quinta y sí del mismo encanto. Aquel personaje oscuro y difícil de El portero de noche (1974) la definió para siempre como una actriz más allá de las estrellas. Todo esto ha ocurrido con huracanes y terremotos, coreas del norte, trumps y putines, rajoys y puigdemones. A veces parece imposible que Venecia exista.