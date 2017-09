Día mundial del linfoma

Linfoma, un tumor a veces líquido y otras sólido ¿Pero qué son los linfomas?

Son tumores muy peculiares, pues en parte son sólidos, crecen en los ganglios linfáticos, lo que llamamos adenopatías, o en el bazo, que es un órgano que todos tenemos en el abdomen, hacia la espalda por debajo de las costillas. Otras veces son líquidos pues sus células se extienden por los vasos linfáticos.Se calcula que en España cada año se diagnostican 6.000 casos, y en el mundo unos 300.000.No todos son iguales, se identifican porque al estudiarlos al microscopio se reconocen las células que les constituyen. Hay dos tipos, el linfoma de Hodgkin, cuya célula característica es la de Reed Stenberg, y los linfomas no Hodgkin que no la poseen. Usted sabe que un tumor procede de una célula que se divide sin límite y eso destruye el lugar donde asienta, y a veces se extiende por la sangre e, o como en este caso por los linfáticos

¿Podría haberlos evitado, o que debo decir a familiares o amigos para que no los padezcan?

No, pues su causa nos es desconocida, y cuando aparecen nos cogen desprevenidos. Su aparición se ha relacionado con ciertos virus, en general muy raros, cómo el virus de Epstein-Barr, el de la hepatitis C, Herpesvirus humanos números 6,7 u 8, HTLVI, citomegalovirus, el helicobacter pylori o el campylobacter jejuni. A veces provocan el tumor actuando sobre personas que tienen defectos en sus defensas inmunes, situaciones también raras que pueden ser congénitas o adquiridas, por ejemplo por padecer infección por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) que produce el sida, alguna enfermedad autoinmune o haber recibido un trasplante de órganos y tomar inmunodepresores.

¿Cuándo tengo el linfoma cómo puedo mejorar?

Es importante que si una persona nota que le han crecido los ganglios linfáticos o le molesta la zona del bazo, acuda a su médico. Puede ser una señal de alarma del tumor; también pueden serlo tener fiebre o sudores sin causa que los justifique, pérdida inexplicable de peso, picores o más excepcionalmente que los ganglios agrandados duelan al beber alcohol.El médico nos remitirá al hematólogo u oncólogo para que busque si tenemos más ganglios o el bazo agrandados, bien por palpación o mediante estudios radiológicos, el Pet tac es muy efectivo; también nos hará una biopsia de la zona lesionada y nos ofrecerá tratamiento.Para combatirlo suele ser muy útil la quimioterapia y según el tipo de tumor la radioterapia puede destruir sus células y sernos también efectiva.

Y ¿cuál es el pronóstico?

Depende del tipo de linfoma, de su respuesta a la terapéutica y su extensión, puede influir el qué afecte nuestro cuerpo en el tórax y/o el abdomen, pero en los momentos actuales los linfomas de Hodgkin, aun estando extendidos pueden curarse. Se estima que la supervivencia a los cinco años, aun estando extendidos es del noventa por ciento. Para los linfomas no Hodgkin del setenta por ciento a los cinco años y del sesenta a los diez años.