Ismael Bentkib está llamado a ser un gran jugador. Lo he tenido tres años en el juvenil de División de Honor y conozco su potencial. Es un mediocentro de mucho recorrido, con físico y que es capaz de hacer goles. Quiere siempre el balón, tiene desparpajo y es un jugador de ida y vuelta. Muy completo. Pienso que en Segunda División B juega con la gorra. Además, en el minuto 70, cuando el resto está reventado él sigue corriendo. Es algo innato en él. Es el mejor futbolista de toda la cantera franjiverde que va a terminar jugando en el primer equipo esta temporada. Hace dos años lo quisieron fichar el Newcastle, pero por problemas con los papeles no pudo irse. Es el capitán de la selección de Marruecos sub 20 y puede llegar en breve a la absoluta. Es un patrimonio del club ilicitano. Mir desde que lo vio le enamoró. La temporada pasada entrenó con los profesionales y siendo juvenil ya les plantaba cara a todos. Está llamado a llegar muy lejos en este mundo del fútbol.